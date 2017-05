Após iniciativa do deputado Paulo Siufi, Governo decide sobre piso salarial dos Farmacêuticos

Após realizar audiências públicas para elaboração do piso salarial dos farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos, o deputado estadual Dr. Paulo Siufi, em acordo de lideranças partidárias, retirou de pauta o Projeto de Lei nº 83/2017, que instituía o piso salarial para os farmacêuticos de Mato Grosso do Sul, na quarta-feira (10).

O Projeto de lei será substituído por uma indicação que será entregue ao Executivo, pelo deputado Dr. Paulo Siufi e o Presidente do Conselho Federal de Farmácia – CFF, Walter da Silva Jorge João, ainda nesta tarde, para que o Governo do Estado possa enviar a proposta com o mesmo teor do projeto para avaliação dos deputados, considerando que deve ser de iniciativa do Executivo.

Além do Presidente do CFF, a sessão plenária foi acompanhada pela Presidente do Conselho Regional de Farmácia, Kelle Slavec, Conselheira do Conselho Regional de Farmácia, Márcia Saldanha, profissionais farmacêuticos de vários segmentos da saúde e acadêmicos.

“Para evitar um novo impasse, decidimos com os representantes farmacêuticos retirar a matéria e encaminhar uma indicação para que o governo apresente a proposta do piso salarial. Foi um acordo que teve o apoio da categoria, mas entendo que não seria inconstitucional, já que no Piauí foi proposto pelo legislativo e é lei vigente”, disse Dr. Paulo Siufi.

NA TRIBUNA

Convidado pelo deputado Dr. Paulo Siufi para estar presente na votação, o Presidente do Conselho Federal de Farmácia fez o uso da tribuna da Assembleia Legislativa em reconhecimento aos profissionais farmacêuticos que uniu a categoria e o esforço do deputado Dr. Paulo Siufi para levar a proposta do piso salarial à Casa de Leis. O piso salarial foi proposto no valor de R$ 3.748,00, discutido em audiência pública com farmacêuticos e orientado pelo Secretário Especial de Governo – Superintendente de Legislação, o advogado Felipe Mattos, que o orientou sobre a proposição do piso, e como proceder para garantir a sanção do governador.

“Esse parlamento tem que passar a ter um novo olhar aos farmacêuticos, a profissão viveu por muito tempo na mesmice, hoje ela nutri um sentimento para mudar o rumo do farmacêutico para melhor, e é muito importante que as autoridades de Mato Grosso do Sul nos apoie, pois nós sabemos nos mobilizar e buscar o que julgamos importante aos profissionais”, salientou o presidente do CFF.

