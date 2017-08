Após reunião na ALMS deputados e representes do município e do estado marcaram reunião com o prefeito Marquinhos Trad (PSD)

Depois de longas horas reunidos na ALMS hoje (9) deputados estaduais e representantes do município e estado e da Santa Casa resolveram tentar marcar uma reunião com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o governador Reinaldo Azambuja e os secretários de finanças. O objetivo do encontro será equacionar o repasse a Santa Casa. A Saúde terá disponibilizado a quantia de R$ 9 milhões.

A Comissão Permanente de Saúde solicitou a Santa Casa para que apresente o balanço financeiro referentes aos meses de 2016 e 2017 para compreender os gasto relacionados a unidade.

De acordo com o deputado Paulo Siufi (PMDB) não está descartado o pedido de auxílio ao TCE-MS com a disponibilização de um técnico para analisar as contas. O deputado afirmou ainda que a Comissão tentará trazer um representante do Ministério da Saúde para a reunião. A ideia é resolver quanto de repasse é necessário para manter o hospital e qual a responsabilidade de cada um dos entes na questão.

Nesta reunião estiveram presentes Esacheu Nascimento, administrador da Santa Casa; Marcelo Vilela, secretário municipal de Saúde e Marcelo Mello, coordenador da Caravana da Saúde do governo do Estado de MS.

