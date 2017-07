Após separação, homem vai à casa da ex e estupra deficiente de 25 anos

Um crime bárbaro aconteceu em Campo Grande no Bairro Jardim Canguru. Um jovem de 21 anos é o principal suspeito de estuprar a ex-enteada de 25 anos, que é deficiente. A violência aconteceu no dia 10 deste mês, no entanto, só foi registrado pela família da vítima na última quarta-feira, dia 19 de julho.

De acordo com o delegada da Deam, Anne Karine Sanches Trevisan, a vítima disse que o crime foi cometido durante uma visita à mãe. “A jovem nos contou que mora com avó e que o suspeito foi casado com a mãe dela durante 3 anos. Porém, na data do suposto estupro, o casal estaria separado há duas semanas”, disse em entrevista ao site Campo Grande News.

Após o crime, a jovem teria relatado para a avó o que aconteceu e o caso foi parar na Deam. O suspeito foi levado à delegacia pela Polícia Militar, mas acabou solto no mesmo dia. “Como não estava em situação de flagrante, pois o caso aconteceu no dia 10 ele não pode ser preso”, explica a delegada.

De acordo com informações preliminares já foi solicitado o exame de corpo de delito na vítima e nos próximos dias a avó, mãe, suspeitos e outros familiares deverão ser ouvidos na delegacia.

