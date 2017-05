Após ser afastada do comando do PSB no MS, Tereza Cristina recebe apoio da bancada federal

Poucos dias após perder a presidência da comissão executiva provisória do Partido Socialista Brasileiro no Mato Grosso do Sul (PSB-MS) por conta de uma decisão do presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, deputados da bancada federal fizeram abaixo-assinado à Direção Nacional do partido no qual se solidarizam com a deputada Tereza Cristina e com os outros parlamentares também destituídos – Maria Helena (RR), Danilo Fortes (CE) e Fábio Garcia (MT).

A deputada federal Tereza Cristina ainda recebeu como adesão dos 26 deputados federais, que assinaram o documento, a manifestação de apoio irrestrito a manutenção da parlamentar à frente da liderança da bancada na Casa.

O afastamento, do cargo de presidente estadual da Legenda, se deu como sanção após Tereza votar a favor da reforma trabalhista, em 26 de abril. A destituição dos parlamentares por decisão monocrática foi possível porque eles presidiam comissões provisórias do partido em seus Estados e não foram eleitos pelos diretórios. Além da Líder, 13 outros parlamentares foram favoráveis à reforma.

“Construímos novamente o PSB no Estado, andando por todo o interior e fortalecendo a sigla no MS. Praticando a boa política aumentamos o número de prefeitos de três para cinco e fizemos outros cinco vice-prefeitos, cargo em que não tínhamos nenhum de nossos filiados ocupando anteriormente. Dos 22 vereadores que compunham o PSB saltamos para 62 tomando cadeiras nos legislativos municipais”, ressaltou a deputada Tereza Cristina.

A parlamentar também contabilizou as ações de sua gestão à frente do partido as quais refletiram diretamente nos municípios de MS. “Desde que assumi o partido no MS construí 74 provisórias visando as eleições de 2016 e o partido sequer possuía uma sede para atender os filiados”, finalizou a deputada.

A deputada Tereza Cristina convidou prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de provisórias dos municípios e filiados do PSB para uma reunião nesta sexta-feira (4), às 9h, no Hotel Concord, em Campo Grande para explicar sobre sua destituição do partido no MS.

