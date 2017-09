Após solicitação do vereador Dr. Sami, prefeitura realiza operação tapa-buracos em bairro da Capital

Após receber reivindicação de moradores da vila Rosa Pires que sofriam com o excesso de buracos nas ruas do bairro, o vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) encaminhou ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) no dia 30 de agosto que fosse realizada operação tapa-buraco, em especial na rua Maria Madalena, a que estava mais danificada.

Em menos de uma semana a solicitação foi atendida e após ter os buracos tampados, a via não apresenta mais risco de acidente nem prejuízo aos motoristas.

“O local apresentava muitos buracos e o risco de acidente era alto. Além disso, os motoristas tinham dificuldade de dirigir pela via e prejuízos nos veículos. Ficamos satisfeitos com a rápida solução do problema, que beneficia moradores e quem passa pelo local diariamente”, afirma o vereador.

A equipe do vereador Dr. Sami realiza visitas constantes a todas as regiões da cidade, em busca conversando com moradores, que apontam as principais necessidades de cada região.

