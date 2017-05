Após um ano de luta, pai doa rim ao filho de 21 anos

Na terça-feira (17), a Santa Casa realizou mais um transplante renal com doador vivo. Desta vez o transplante aconteceu entre o filho, Paulo Eduardo Aldavez Santana,21, e seu pai, Ailton Santana de 43 anos. Há pouco mais de um ano Paulo aguardava na fila para transplante. Ele era renal crônico e sofria de uma insuficiência renal não especificada que agravou ainda mais o seu quadro. Sua rotina baseava-se em hemodiálise três vezes por semana desde 2016.

Em conversa com o pai, Ailton que doou o órgão para o filho, o mesmo conta que foi muito emocionante quando os resultados dos exames deram compatíveis. “Eu fiquei muito feliz quando a doutora me disse que eu era compatível. Minha esposa, minha irmã e algumas pessoas da família também fizeram os testes, mas meu coração já dizia que seria eu o doador. Eu tinha quase 100% de certeza disto”, afirma emocionado.

Durante a festa de fim de ano, Paulo Eduardo, passou muito mal e seu quadro agravou rapidamente. Seus dois rins já estavam muito comprometidos e o tratamento de hemodiálise não bastava mais. O jovem estava com seu órgão atrofiado e seu diagnóstico era irreversível, sendo preciso o transplante com urgência. “Ele trabalhava, era ativo, mas devido à gravidade ficou “encostado” recebendo benefício e dedicando-se a hemodiálise. Agora com o transplante, tenho certeza que as coisas vão mudar pra melhor”.

Estado Atual

Na manhã desta quinta-feira (18), o receptor comemora o transplante e se diz esperançoso para voltar a sua vida normal. “Eu pensei que nunca mais iria sair da dependência de uma máquina. Hoje, minha esperança de viver uma vida melhor foi renovada”, afirma Paulo. De acordo com a médica que atualizou o estado de saúde dos pacientes, Dra. Patrícia Zanata, ambos estão se recuperando bem. O doador, Ailton Santana, está com uma possível previsão de alta para esta sexta-feira (19). E o receptor, Paulo Eduardo, está correspondendo dentro do esperado e sem alterações nos exames.

A equipe médica responsável pelo transplante foi composta pelos médicos urologistas Dr. Adriano Lyrio, Dr. Waldemar Abe, Dr. Guilherme Stangarlin, além das médicas nefrologistas, Dra. Patrícia Zanata e Dra. Rafaella Campanholo.

Comentários