Aposentado e pastor evangélico presos pescando com redes ilegais

Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado realizavam fiscalização fluvial hoje (6) de madrugada, no município e prenderam dois pescadores por pescar com redes de pesca (petrechos proibidos). Os infratores pescavam embarcados no córrego do Campo e foram surpreendidos no momento em que conferiam redes de pesca, que eles haviam armado. Na embarcação também havia mais redes, que os infratores iriam armar. Aproximadamente 13 kg de peixes que estavam vivos nas redes foram soltos no córrego.

Com os pescadores foram apreendidas sete redes de pesca, medindo 500 metros, um barco, um motor de popa e 3 kg de pescado que estavam mortos na embarcação. Felizmente a PMA prendeu os elementos no início da pescaria, haja vista que esses petrechos têm grande poder de captura e dizimação de cardumes e a rapidez possibilitou que os infratores tivessem matado apenas 3 kg de pescado.

Um pastor, de 47 anos e um aposentado, de 54 anos, residentes em Aparecida do Taboado, receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 830,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

