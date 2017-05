Aprovado em audiência pública, documento propõe captação de recursos para serviços sociais em Naviraí

Com o objetivo de viabilizar uma ampla articulação política em prol do bairro Jardim Paraíso e redondezas, em Naviraí, um conjunto de propostas de políticas públicas foi, enfim, organizado e formalizado em um documento denominado “Carta de Naviraí”.

O documento foi assinado pelas mais de 200 pessoas presentes, além de representantes de autoridades públicas do município e pelo deputado estadual João Grandão, coordenador da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Assistência Social da Assembleia Legislativa, que promoveu a audiência pública no último dia 26 de maio na Câmara de Vereadores de Naviraí para debater os desafios do bairro.



“Nossa preocupação é com a entrega das 800 unidades de apartamentos (Conjunto Nelson Trad I, II, III e IV) que ocorrerá em dentro de alguns meses, além das 313 casas em construção (Residencial Belo Horizonte) e o que isso irá gerar de demandas nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, assistência social, esporte e cultura. Essa audiência pública proporcionou a oportunidade de debatermos diretamente com a sociedade os desejos e expectativas daquele bairro”, elogiou a gerente municipal de Assistência Social de Naviraí, Telma Minari.



O deputado estadual João Grandão também destacou a importância do debate, uma vez que a infraestrutura de serviços públicos do município não está preparada para atender o fluxo de novos usuários gerado a partir da entrega dos imóveis.

“Essa obra é de suma importância, porém deveria ter previsão orçamentária para o atendimento das demandas sociais do bairro. Somente no Conjunto Nelson Trad serão 1.100 famílias, num total estimado de 4.400 pessoas. Por isso a importância de conjugarmos esforços e organizarmos essa Carta (de Naviraí), que fortalecerá nossa articulação política para a viabilização de recursos financeiros em prol do Jardim Paraíso junto aos entes públicos municipal, estadual e federal”, disse.

A Carta, organizada pela Prefeitura de Naviraí juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores e a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul traz uma série de propostas nas áreas da Assistêncial Social; Educação; Saúde; Trânsito; e Esporte e Cultura para que os moradores do bairro Jardim Paraíso possam viver com dignidade, qualidade de vida, justiça social e acesso universal aos direitos sociais e desenvolvimento socioeconômico e ambiental, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer.

Entre as ações sugeridas estão a construção no bairro de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com capacidade para atender 2.500 pessoas por mês, contratação de equipe médica, além de escolas, CEINFs e pontos de ônibus.

Assinaram a carta o prefeito de Naviraí, Jose Izauri de Macedo; a Gerente de Assistência Social, Telma Minari; os deputados João Grandão e Onevan de Matos, respectivamente coordenador e vice-coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Assistêncial Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul; a gerente de obras, Ana Paula Krambeck Silva Rocha; o gerente de Saúde, Fabio Augusto Bonicontro; a gerente de Educação, Fatima de Lourdes Ferreira Liutti; o gerente de Desenvolvimento, Fernando Kamitani; o gerente do Núcleo de Trânsito, Emerson Pena Vila; o capitão do 12º Batalhão da Polícia Militar, José Marques Filho; os vereadores Jaimir José da Silva (presidente da Câmara Municipal); Josias de Carvalho (vice-presidente da Câmara Municipal); e Luiz Alberto Avila Silva Junior (membro da Comissão de Assistêncial Social).

