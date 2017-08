Aprovado pela Assembleia a devolução do IPVA quitado após furto do veículo

Aprovado hoje (2) pelos deputados o projeto que permite ao governo devolver valores já quitados do IPVA em casos de furto do veículo. Contudo esta medida segue para a sansão do Governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB).

O autor da proposta o deputado estadual Renata Câmara (PMDB) ressaltou que a atual legislação permite a suspensão dos pagamentos do IPVA após registro do crime. O projeto prevê que o contribuinte que pagou a vista tem ressarcimento dos débitos, assim gerando uma ‘justiça fiscal’ ao contribuinte.

Renata Câmara ainda explicou que a “situação acaba por premiar o contribuinte que deixa para pagar seus tributos somente na última hora, ou com atraso, uma vez que se seu veículo for furtado ou roubado, o cidadão será dispensado do IPVA dos meses posteriores no mesmo ano”.

