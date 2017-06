Aprovado pela Assembleia criação de cadastro estadual de pedófilos

Deputados estaduais aprovaram, hoje (13), projetos que instituem cadastro estadual de pedófilos e assegura atendimento prioritário para autistas no comércio.

O deputado Coronel Davi (PSC), que propôs o cadastro, ressaltou que medida permitirá “todo mundo saber se algum pervertido sexual mora no seu bairro”. Entram no sistema para consulta do cidadão dados como identificação e foto de condenados, com trânsito em julgado, até sua reabilitação penal.

O site da Sejusp deverá abrigar ainda dados restritos as forças de segurança e conselhos tutelares como características físicas do condenado, grau de parentesco com a vítima, circunstâncias e localização onde o crime foi praticado.

Paulo Siufi (PMDB), por sua vez, teve aprovada proposta de atendimento prioritário a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), assim como ocorre no comércio com gestantes, lactantes, pessoas com criança no colo e portadores de necessidades especiais.

