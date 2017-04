Aprovado pela Câmara projeto que fornece mais agilidade na administração do Prefeito

O Projeto de Lei nº 8.415/17 que tem como objetivo tornar as compras da prefeitura mais ágeis e eficientes foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal. Foram 25 votos a favor e dois contra.

O projeto prevê a centralização parcial ou total das dotações orçamentárias para o executivo de 2017. O mesmo projeto havia sido apresentado em outros anos na administração do ex-prefeito Alcides Bernal, porém, foi rejeitado na época.

O projeto encaminhado por Marquinhos Trad (PSD), esteve por 40 dias na Câmara Municipal e que foi possível a discussão do projeto, o mesmo transitou pelas comissões e a Comissão de Orçamento e Finanças incorporou no projeto duas emendas, salientou o vereador Eduardo Romero.

O parlamentar revelou que para garantir a centralização do projeto foi necessário criar limites ao projeto. “A centralização a partir de agora vai ser na gestão do recurso. E o Executivo não vai poder descaracterizar o orçamento aprovado por esta Casa, nem o índice de suplementação e remanejamento. Vai manter na origem as dotações e rubricas. E ainda vai manter nas secretarias, a responsabilidade de cada gestor sobre o orçamento. Além disso, a Câmara vai permitir uma maior fiscalização, já que a gestão do recurso, vai ficar concentrado em um local só e isso vai permitir a nossa fiscalização”.

De acordo com o parlamentar, com a aprovação do projeto, a administração será mais rápida e dinâmica no processo, principalmente, quanto ao setor de compras. “Quando se centraliza, o Executivo ganha agilidade”.

