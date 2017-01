Árbitros passarão por treinamento mensal para diminuir erros em campo

A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) pretende intensificar os treinamentos com os árbitros e assistentes que atuam no futebol estadual. Para tentar diminuir o número de erros em campo, a partir desta temporada, os profissionais terão testes contínuos mensais – físico e teórico. Ontem, 63 integrantes do quadro de arbitragem iniciaram as avaliações na pré-temporada 2017.

Serão quatro dias de atividades em Campo Grande com prova escrita sobre regras de jogo, corridas de tiro e instruções. A corrida de tiro abriu a programação. “O futebol está muito dinâmico, o árbitro tem que estar bem fisicamente para conduzir a partida com regularidade”, explicou Manoel Paixão dos Santos, presidente da Comissão de Arbitragem.

Somente após aprovados em todos os testes, os árbitros serão liberados para o Campeonato Sul-Mato-Grossense – com início em 28 de janeiro. A escala será feita a cada partida, por sorteio com quatro indicados pela comissão. “Temos alguns critérios, não vamos colocar um árbitro em primeira temporada para apitar um clássico. Seria uma responsabilidade muito grande”, ressalta Manoel.

Com dezesseis anos de arbitragem no Estadual, o experiente árbitro Marcos Mateus Pereira, aproveitou a pré-temporada para fazer uma crítica à cultura do jogador no futebol brasileiro. “A maioria tenta levar vantagem, enganar o árbitro e o adversário com simulação, com gol de mão. Isso atrapalha”, advertiu.

Em novembro de 2016, Marcos Mateus foi agredido no jogo entre Guarani (SP) e Boa Esporte (MG), pela Série C do Brasileiro. Após expulsar um zagueiro por cotovelada no adversário, o árbitro sul-mato-grossense foi empurrado no chão pelo jogador informado com o cartão vermelho. O caso foi parar na delegacia sob registro de agressão.

Outro velho conhecido do futebol local, o árbitro Paulo Vollkopf também marcou presença no primeiro dia de avaliação na pré-temporada. Além da boa forma física, o árbitro destacou a importância para o fator psicológico em campo. “É fundamental para encarar um estádio cheio, a pressão de torcedores. Tudo isso soma no resultado final”, comentou.

RECOMENDAÇÕES

O presidente da Comissão de Arbitragem, Manoel Paixão, adiantou que durante a pré-temporada os profissionais receberão as mesmas orientações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para se comportar em campo. Uma delas é não tolerar “rodinhas de jogadores” para fazer pressão na arbitragem.

“Não pode perder o controle da partida. O árbitro tem que se mostrar presente no jogo, mostrar autoridade sem ser autoritário”, diz Manoel. De acordo com ele, outras atitudes não serão aceitas pela arbitragem, bem como: jogador pedindo cartão para o adversário; simulação; treinador gesticulando para jogar a torcida contra a arbitragem.

