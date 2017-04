Arca das Letras chega à Aldeias Indígenas no MS

As aldeias de Panambizinho, Jaguapiru e Bororó, do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, receberam, nesta quarta-feira (12) três kits do Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, da Secretaria e Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead). As arcas foram construídas e montadas por membros da Consultoria e Assessoria para Agricultura Familiar Secaf, empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) que executou a chamada nº 175/2013, na qual os indígenas foram beneficiados. De acordo com Marcos Antônio Mariani, proposto do contrato na Secaf, a demanda pelo projeto foi levantada durante a execução desta chamada. “O pessoal compreendeu a importância de um projeto como este no contexto da cultura indígena”, comentou.

Na aldeia Jaguapiru, um dos agentes de leitura capacitados pelo projeto foi o pedagogo Aginaldo Rodrigues. Ele é diretor da Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu e ficou positivamente surpreso com a qualidade e a quantidade de materiais. “São livros novos, nossa comunidade está bem contemplada”, disse, ao reforçar que mesmo que a Arca fique na escola, não serão só alunos que terão acesso. “Queremos que toda a comunidade venha ler esses livros: crianças, jovens e adultos. Vamos chamar todo mundo. O pessoal aqui é carente de materiais de leitura, especialmente as crianças, que gostam muito de novidade”, disse, empolgado por ter se tornado um multiplicador. Os acervos são disponibilizados pela Sead, que constantemente recebe doações de livros literários, técnicos, didáticos e gibis.

Adriana Mansano, delegada substituta da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário (DFDA-MS), esteve nas aldeias contempladas e foi responsável pela capacitação dos agentes de leitura. Representando a Sead, ela relatou que este é um trabalho muito gratificante. “Eles demonstraram muito interesse pelo material. E os agentes capacitados vão fazer uma grande divulgação, inclusive durante os jogos indígenas”.

Projeto

O programa Arca das Letras foi criado em 2003. Promove o acesso à leitura por meio da implantação de bibliotecas nas comunidades rurais brasileiras. Atende famílias de agricultores, assentados da reforma agrária, pescadores, quilombolas, indígenas e populações ribeirinhas. A iniciativa é uma forma de inclusão e uma estratégia para o enfrentamento das dificuldades de acesso à informação.

Para conseguir uma biblioteca, as comunidades devem preencher um formulário de consulta, disponível no site do programa. Antes mesmo do preenchimento, os beneficiados já devem saber quem será o agente de leitura da localidade. Essa pessoa, ao assumir o compromisso, fica responsável pelo cuidado com os livros, controle de empréstimos, e pela mobilização de atividades que envolvam cultura.

Desde o início do programa, mais de 2,4 milhões de livros já foram entregues a comunidades instaladas em 2.509 municípios de todos os estados do país. A entrega no Mato Grosso do Sul é a terceira de 2017. Leia outras entregas ocorridas neste ano aqui.

Ajude

Parcerias e doações, principalmente, de livros infantis, são importantes para manter o programa em funcionamento. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a coordenação pelo número (61) 2020-0907 ou entregar o material em Brasília, no endereço SCLS 307, bloco A, loja 3, Asa Sul.

Comentários