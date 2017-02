Aroldo Abussafi nomeado suplente em Conselho de Classes

O Diário Oficial do Estado de hoje (3) trouxe na sessão de atos do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a nomeação do engenheiro Aroldo Abussafi Figueiró para a função de membro suplente no Conselho Estadual de Cidades de Mato Grosso do Sul.

Aroldo, engenheiro atuou como diretor de Trânsito na Capital, na gestão do ex-prefeito Juvêncio César da Fonseca. Irá representar organizações não governamentais no Conselho de Cidades, até 2018.

Receberam funções no CDEC os membros Francisco Demontiê Gonçalves Macedo, como titular, e Maria Rita Barcelos Giraldelli, como suplente.

