Arquibancada cai e Santos terá que jogar com trecho da Vila interditado

Após três meses da comemoração do centenário, o estádio Urbano Caldeira, a conhecida Vila Belmiro, é obrigado a passar por reformas. Diante de apuração constatou-se que parte da arquibancada do estádio que se localiza atrás do gol caiu, no último final de semana. . O setor que desmoronou é chamado de arquibancada fundo superior.

Ele fica de frente para o gol do placar eletrônico e é utilizado pela torcida organizada Sangue Jovem. fato este ocorrido durante inspeção e manutenção de uma empresa de engenharia, que foi acionada para trabalhar no estádio e começou a reforma das arquibancadas na última quinta-feira. Eles já haviam acusado que o local precisava de reparo, mas ficaram surpresos com a queda.

O Clube do Santos confirmou o ocorrido em nota oficial. “No início de janeiro algumas obras, como de costume, foram iniciadas visando toda a temporada de 2017. Entre estas obras, na semana passada, foi realizada a intervenção e inicio da demolição do corredor de acesso a arquibancada (setor 203) que sustenta o guarda corpo. Na madrugada de domingo, o trecho que ainda restava ser demolido, se desprendeu danificando a cobertura de policarbonato de três camarotes no setor térreo. Os serviços de recuperação estão em andamento e a previsão de término é de 15 dias”, diz a nota.

Diante dessa previsão de 15 dias, o setor de arquibancada não deve ficar pronto para o jogo de estréia do Santos no Campeonato Paulista, diante do Linense, dia 3 de fevereiro, às 21h (de Brasília). A partida ocorre em uma sexta-feira por conta de uma promoção da Federação Paulista de Futebol.

A diretoria santista cogitou transferir o jogo para o Pacaembu, mas decidiu manter a partida na Vila Belmiro. Por conta disso, o setor que sofreu a queda deve ficar interditado no dia do jogo. Desta forma, a Torcida Sangue Jovem ficará ao lado da Torcida Jovem na estréia do Santos no Paulistão.

