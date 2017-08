Arsenal de guerra é apreendido em Campo Grande/MS

Na noite do dia 27 foi apreendido armas e munições de grosso calibre em uma residência do Jardim Inápolis em Campo Grande/MS. Que possivelmente seriam da facção PCC. Os criminosos usariam em possíveis ataques do tipo ‘Novo Cangaço’, ou seja quando assaltam cidades pequenas fazendo a população com refém dos decorridos assaltos. O imóvel onde foi localizado o arsenal de arma seria uma possível ‘boca de fumo’.

A apreensão do arsenal chamou a tenção da PM pelo poder de destruição. Por exemplo de acordo com a PM um fuzil AR-15 tem alcance de 800 tiros por minuto e um poder de alcance de 700 metros. A metralhadora calibre 9 mm, tem poder de 600 tiros e alcance de 300 metros. Ou seja um arsenal de guerra.

O arsenal de guerra localizado pela Policia Militar contém: 341 munições, 29 de calibre 762, 99 de calibre 556, 84 de calibre 9mm, 37 de calibre 380, 33 de calibre 38, 30 de calibre .765 e 20 munições calibre 32, pistola calibre 765, um fuzil AR-15, pistola Taurus calibre 7,65, submetralhadora Rugger calibre 9 mm e uma espingarda de caça b3944.

Na residência havia um morador que recebeu voz de prisão. Contudo a ocorrência foi registrada como porte ilegal de arma de fogo.

Comentários