Artesanato sul-mato-grossense será exposto para comercialização em evento em São Paulo

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul participa como parceira do Sebrae na Casa Itinerante Brasil Central, evento que vai expor cerca de 600 peças de artesanato de referência cultural do Estado no Shopping Eldorado, em São Paulo, de 7 a 15 de outubro.

A Casa Itinerante Brasil Central tem como objetivo promover os destinos turísticos do Estados de Centro-oeste. Trata-se de um evento de caráter promocional e comercial, com objetivo de divulgar o Brasil Central em mercados emissores e posicionar o Brasil Central como destino turístico integrado e de qualidade nos cenários nacional e internacional, com maior ênfase no mercado interno.

Promove o acesso a mercados para o público-alvo, em busca de maior competitividade do destino e favorecendo o desenvolvimento turístico regional sustentável. A Fundação de Cultura de MS participa como parceira viabilizando o envio de peças e produtos que irão compor o espaço de exposição e comercialização.

Durante o período o estande promoverá o turismo da região Brasil Central, com apresentação de manifestações culturais, mostra de gastronomia regional, mostra e comercialização de artesanato, projeção de filmes 3D sobre turismo/imagens da região. Haverá a viabilização de negócios com lojistas, profissionais da área de decoração, presentes, turistas e consumidores finais, ampliando assim a fatia do mercado de produtos do Centro-Oeste no mercado interno brasileiro.

De forma mais abrangente, possibilita o despertar, no mercado nacional, do interesse pela produção destes Estados ao agregar valor aos produtos, valorizar o profissional e viabilizar mecanismo para o desenvolvimento do turismo e cultural da região Centro-Oeste.

A Casa Itinerante se constitui no estande montado no espaço Átrio no Shopping Eldorado em uma área de 334 m², o espaço destinado à exposição e comercialização tem cerca de 120m². O Shopping Eldorado tem média de público visitante de aproximadamente 60 mil pessoas/dia, durante a realização do evento pretende-se atingir um número de 420 mil pessoas, consideradas compradores potenciais.

Para a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain, o evento é importante pois alia turismo ao artesanato num dos melhores mercados do país. “Além da divulgação do turismo, tem a divulgação do artesanato local, com geração de renda. São Paulo é o melhor mercado do Brasil, MS estará divulgando e comercializando seus produtos nos melhores mercados do Brasil. E as apresentações culturais auxiliam como atrativo para levar as pessoas ao evento”.

Serviço:

Casa Itinerante Brasil Central

Data: 7 a 15 de outubro

Horário: 10 às 22 horas

Local: Shopping Eldorado – São Paulo – SP

Entrada franca

