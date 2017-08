Artigo: PENAS PRA QUE TE QUERO!

*B. de Paula Filho é jornalista, radialista e escritor.

O PSDB de Mato Grosso do Sul começa a ter dificuldades para esconder uma grave crise interna, que pode resultar num “racha” sem precedentes na legenda, capaz de comprometer definitiva e antecipadamente os planos eleitorais do governador Reinaldo Azambuja.

Municipal, com o lançamento da vice Rose Modesto como candidata a prefeita de Campo Grande, quando o fracasso eleitoral passou a ter versões diferentes. Reinaldo culpava Rose pela incompetência e ela culpava Reinaldo pela falta de empenho. Esse ‘filho feio’ não encontrou colo até hoje.

Agora, com as denúncias contra Reinaldo tomando corpo no STJ, podendo resultar no seu afastamento a qualquer hora, o ambiente voltou a se azedar.

Rose, assumiria o Governo, e com a caneta na mão “e um pote por aqui de mágoas”, poderia se vingar, afastando os ‘reinaldistas’ mais fieis de seus cargos e afastando-se dos compromissos reinaldistas que ela não ajudou a firmar.

Como eles sabem muito bem o que andaram fazendo um contra o outro, a hipótese de Rose assumir o governo tira o sono de Reinaldo, que já não dorme tão bem quanto antes, especialmente quando sonha com um japonês tocando a campanhinha do seu luxuoso apartamento.

Não se trata de mera especulação. É, na verdade, uma longa historia de lutas internas muito duras, nem sempre leais.

Quem não se lembra dos embates entre Rose e o secretario de Administracão Carlos Alberto Assis?… Não foram poucos os ‘tucanos’ e aliados “tratorados” por Sergio de Paulo em seus bons tempos de Secretaria, e não mudou a lógica, segundo a qual, quem apanha não esquece.

De Paula e um dos filhos de Reinaldo não se bicam e costumam brigar pelos mesmos espaços no ninho tucano (Comunicação, incentivos fiscais, nomeações, escolha de candidatos além dos incontáveis ‘etecéteras).

Agora, contudo, o racha tem componentes novos, alguns muito pessoais, como a revolta de familiares de amigos do governador envolvidos no imbróglio da JBS, onde podem ser acusados de graves crimes, sem o foro privilegiado com que ele ainda conta, outras nem tanto como a frustracao dos tucanos de última hora diante do não cumprimento de promessas de vantagens e apoios, pelo fato de terem ajudado a superlotar o ninho.

Muitas aves, muitas pulgas. E elas mordem, incomodam, grasnam e irritam, deixando tudo muito agitado. Mais recentemente, por exemplo, a vice Rose Modesto perdeu espaços e cargos depois do fracasso eleitoral, além do apoio da máquina para as reuniões que fazia interior afora.

Já tem algum tempo que não fala em nome de Reinaldo e, provavelmente, não fale também “com” Reinaldo. Seus espaços nos releases da Secom estão reduzidos a ‘zero’ e o “marketeiro” designado para cuidar dela passou a receber “outras” missões.

Tudo piorou quando Rose percebeu – e de boba não tem nada – que o apoio do governo na blindagem da ‘coffe break’ estava se transformando em hostilidade. Ou seja, quem antes cuidava para que ela não fosse atingida, passou a pedir que as decisões a envolvessem imediatamente.

Na visão de alguns, uma manobra para que, em eventual afastamento de Reinaldo, ela também fosse impedida de assumir o Governo.

Tudo muito sutil e com pouca chance de dar certo, mas suficiente para revelar que já não podem mais contar uns com os outros.

Por esse raciocínio, a briga entre eles é tão seria, que para Reinaldo, até o andrezista Junior Mochi seria mais confiável que a sua vice.

Por falar em Assembleia, um deputado do PT comentou recentemente que o lider do Governo, deputado Rinaldo, irmão da vice Rose, não se esmera mais na defesa de Reinaldo em plenario. A tarefa passou a ser feita pelo neo tucano Beto Pereira, auxiliado pelo lider do PMDB, Eduardo Rocha, “que não perde oportunidade de bater na gente”. Mas um sinal de que as coisas não vão bem entre eles, pois Rinaldo revelou ao petista que suas emendas – recursos para prefeituras e entidades – estão travadas no Governo. “Sou o último da fila”, ouviu ele do colega Rinaldo.

E a eleição, e não apenas o japonês, esta perto de bater às portas do Governo. Rachados, os tucanos deixam de ser atrativos e passam a ter problemas suficientes dentro da própria casa.

Como excesso de deputados, pode ser destruído pelo “distritão” caso seja ele adotado, pois o PSDB lançaria um numero muito grande de candidatos a deputado estadual – quando a estratégia lógica – seria lançar apenas 4 ou 5 para colocá-los no topo da lista de mais votados, a compreensão interna está deveras curta.

No caso da vice Rose, eventual candidata a deputada federal, outro problema: Estrategistas tucanos estariam pensando ate em lançar Márcio Monteiro como único candidato a federal, para garantir sua eleição. Na visão deles, dividindo os votos tucanos entre dois ou mais, as chances se reduziriam drasticamente, sem contar que , dependendo do cenário, ate Reinaldo poderia ser candidato a federal e ao foro privilegiado (claro que, sem Rose no Governo).

Complicam-se por causa das manobras do passado e porque não se organizaram no presente, mais ainda pelo futuro não exatamente promissor que os fatos estão desenhando para Reinaldo e seu “tucanato”.

Os rachas em governos costumam demorar para aparecer, mas são irreparáveis como todos os outros. Mas ‘tucano’ pode ser tudo, menos discreto; e seria tudo muito engraçado, se não fosse trágico: Pra eles!.

