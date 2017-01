AS ‘DEZ’ MAIS

Terça-feira, 17 de Janeiro de 2017.

PRIMEIRA:

Aos poucos as coisas estão voltando ao normal e adquirindo ritmo. Reinaldo Azambuja (PSDB) continua pescando na Argentina. Segundo AJ o governador está “cercado e sufocado pelos puxa-sacos. Como dizia a Tia Laura: “O saco do chefe é o corrimão da vida”.

SEGUNDA:

O Chefe da Casa Civil já regressou de férias. Estava trabalhando na fazenda em Três Lagoas. Ontem à tarde, foi na Assomasul prestigiar a chapa única da entidade representativa dos prefeitos.

TERCEIRA:

O Carlinhos da Veigrande virou agora o “Sultão das Concessionárias”. Debaixo de um quieto, ele arrematou por R$ 4,5 milhões à vista, a Concessionária Audi desta Capital. Teriam testemunhado o negócio os seus amigos André Puccinelli e o ex-deputado federal Edson Giroto.

QUARTA:

Vozes clamam por Giroto para deputado federal em 2018. Estrategicamente ele “mergulhou” deixando a onda passar, no mais legítimo “Quem não é visto, não é lembrado”.

QUINTA:

Faleceu ontem o ex-prefeito de Rochedo Sr. João Cordeiro. Era um homem bom, respeitado e muito querido pelos rochedenses. Fez uma administração desastrada frustrando seus eleitores, mas enfrentou bravamente os desafios, especialmente um câncer de pulmão que acabou levando-o desta para a melhor.

SEXTA:

Conversei agora pela manhã com o amigo presidente da Assembléia Legislativa, Junior Mochi (PMDB). Ele está, momentaneamente, impedido de dar posse ao suplente Paulo Siufi (PMDB). Precisa que Délia Razuk, prefeita eleita de Dourados, notifique a Casa, legalizando a posse do segundo suplente. Isso deverá acontecer até no máximo dia 2 do próximo mês.

SÉTIMA:

O ex-prefeito de Anastácio já se encostou em Corguinho para onde pretende levar a “sua” Festa da Farinha. Aliás, dizem que ele já está ensinando a prefeita de lá, sua ex-funcionária, a ralar a mandioca.

OITAVA:

As subprefeituras em Anhanduí e Rochedinho começam a dar resultados, fazendo importante entrosamento entre essas populações e o atual prefeito. Falando em Rochedinho, o local estáva há vários meses sem o sinal de internet, que por intervenção do subprefeito Silvio Santos já foi restabelecido.

NONA:

Sem estabelecer uma onda de perseguições, mas colocando no papel todas as irregularidades, eis que surge denúncia de que um caminhão da Prefeitura de Campo Grande teria sido emprestado pelo “anencéfalo” para a Prefeitura de Porto Murtinho. Isso “é” caso de polícia.

DÉCIMA:

Secretário continua querendo saber quem foi o “engraçadinho” que literalmente “desrespeitou” a sua copeira. Anda bravo e cabisbaixo pelos corredores. O assunto que está sendo tratado na base do “Quem mexeu no meu queijo?”…

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui

