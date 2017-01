AS ‘DEZ’ MAIS

Campo Grande, 18 de Janeiro de 2017.

PRIMEIRA:

Discutindo turismo com o secretário de Estado Athayde Nery e seu superintendente de Turismo Matheus Dauzacker: o prefeito de Terenos Donizete Barraco e seu Secretário Geral Marcílio Dias, devidamente acompanhados pela jovem Diana Duim, a Musa da eleição passada naquela cidade. Na pauta: o fomento do turismo na pequena cidade-dormitório. Depois que os visitantes saíram a “pauta” girou sobre as “canetas” da visitante…

SEGUNDA:

O presidente da Rússia Vladimir acusou Barac Obama de tramar contra o presidente eleito Donald Trump. Disse que as acusações contra a Rússia não passam de meras suposições. Vladimir demonstrou que estava “Putin” com os perdedores da eleição presidencial dos States.

TERCEIRA:

Zeca do PT virou o “capeta” com três laçadas no rabo. Emitiu Nota acusando o velho Biffi que estaria por detrás de uma campanha que teria como objetivo alijá-lo e indispô-lo com o Partido dos Trabalhadores. Disse que “Nunca pensou em sair do partido”. Só faltou dizer que disputará em 2018 como candidato a senador ou governador do Estado.

QUARTA:

Em Corguinho as coisas estão azedando pros lados da prefeitura. Sumiram com mais de “meio milhão de reais” que pagaria a folha dos servidores. Agora veio a jogação de culpa. Os atuais acusam os velhos e vice-versa. A prefeita, que já foi “mandioqueira” em Anastácio, tem em sua defesa o ex-prefeito, que também está sob a acusação de ter rapado o cofre em em seu antigo domínio…

QUINTA:

Ritva Vieira que tomou um sonoro “PB” (Pé na Bunda) do prefeito Marquinhos Trad (PSD), está se agarrando de forma ridícula ao cargo como um molusco, a ponto de ir à Justiça para tentar sua recondução. O que ela não sabe – e se sabe duvida – é que com Marquinhos a conversa é “reta” e sua demissão foi por questão de incompetência pura e simples.

SEXTA:

Comentário feroz que o nosso querido “confrade” Cacá, está pensando seriamente em trazer para Campo Grande o jornal CORREIO DO MS, semanário que circula lá pras bandas de Rio Brilhante, Dourados e Cone-Sul. Objetivo seria “divulgar” e tentar “fazer” os nomes de Carlos Alberto de Assis e Rose Modesto para 2018…

SÉTIMA:

Como a chapa está quente lá pras bandas da Governadoria, estão dizendo que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) é reconhecidamente um homem de coração grande. O problema –para os críticos – seria que ele não percebe que seu assessor mais direto é um homem ciumento e de goela grande…

OITAVA:

A Polícia Civil concluiu que o PRF Ricardo Hyun Su Moon, que atirou no empresário Adriano Correia (33), no dia 31 de dezembro, nesta Capital, para matá-lo e não interceptá-lo ou impedi-lo de fuga. O PRF foi indiciado por homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio. Seu advogado tentará tirar o inquérito do âmbito da Justiça Estadual para levá-lo à Justiça Federal, afim de que, o PRF saia do círculo de influência da vítima.

NONA:

Ontem perderam a hora de abrir a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Moreninha III, em Campo Grande. Consequência: Os médicos “se mandaram”. Os quase 30 pacientes perderam agendamentos e consultas. O imprevisto atrasou a abertura em “uma hora e dez minutos”. O prefeito deu ordem para a Sesau abrir sindicância e tomar rígidas providências.

DÉCIMA:

As tais ‘tornozeleiras eletrônicas’ é uma forma de manter presos sob estreita vigília sem que estejam confinados nas masmorras brasileiras. Até aí “tudo bem”. Difícil para eles seria agüentar quando elas começam avisar que “Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar”, com aquela antiga músiquinha chatééérrima dos Cobertores Parayba…

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui

Comentários