Quinta-feira, 19 de Janeiro de 2017.

AS ‘DEZ’ MAIS

Primeira:

Hoje o prefeito Marquinhos Trad (PSD) assina um convênio de R$ 20 milhões com o Governo do Estado que irá ajudá-lo na recuperação das esburacadas ruas desta Capital.

Segunda:

O Governo do Estado comete outro grave erro de precipitação, ao firmar importante convênio com a Prefeitura de Campo Grande, pelas mãos de Rose Modesto (PSDB). Quem deveria estar presente e assinar o documento seria o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), mas ele está pescando na Argentina.

Terceira:

Reinaldo deveria capitalizar politicamente a assinatura do convênio entre Estado e Prefeitura. O governador demonstra estar despreocupado quanto o seu futuro político na cidade que o apoiou na vitória passada. Rose Modesto não passa de uma candidata derrotada nas urnas e rejeitada pela população campo-grandense.

Quarta:

O presidente Michel Temer (PMDB) mergulha na nossa Constituição ao convocar as Forças Armadas para assumir a segurança das Penitenciárias. Faz um enfrentamento ao crime organizado capaz de acabar com essas gracinhas de presos controlarem e mandarem nos presídios brasileiros.

Quinta:

Amigo meu, militar linha dura, observou ontem que: “Assim que presos botarem a cara com o Exército e os ‘Verde Oliva’ derem uma rajada de metralhadora nos engraçadinhos, todo esse enfrentamento acaba e a ordem será restabelecida.

Sexta:

Quem está “trompando no farpado” na Semadur é o José Marcos da Fonseca. Impôs regras inaceitáveis como: não precisar de adjunto e só dar expediente nas manhãs, quando nada acontece…

Sétima:

Em Corguinho, gatunos limparam os cofres municipais e deixaram os servidores a ver navios. A gatunagem duvida que o Ministério Público ponha a cara por lá.

Oitava:

O ex-prefeito de Anastácio nem bem saiu do cargo já foi atrás de “emprego” na prefeitura de Corguinho. Virou ralador oficial de mandioca. A prefeita Odete aceitou ser a “Primeira Rama”…

Nona:

André Puccinelli (PMDB) colocou uma “jiripoca” no anzol do governador. Através de Carlos Marun anunciou que será candidato a governador em 2018. Tá todo mundo nervoso lá pras bandas da governadoria. O “ciumento” ta que não se agüenta…

Décima:

Reinaldo Azambuja (PSDB) precisa dissociar seu nome dos impostos altos; falta de conservação das estradas vicinais e da incompetência do seu primeiro escalão. O “ciumento” precisa dar trégua e deixar que a máquina flua. O governo estadual precisa ter cor, rumos, objetivos e formato e fazer as pazes com a máquina fazendeira, a principal descontente com o governo por ela própria eleito. Senão…

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

