AS ‘DEZ’ MAIS

Campo Grande-MS, 20 de Janeiro de 2017.

Primeira:

Oito entre ‘dez’ políticos confirmam que “suportam”, mas não engolem o Chefe da Casa Civil de Reinaldo Azambuja (PSDB). A falta de habilidade política e estreita vigilância mantida sobre o governador afastou políticos, entidades de classe e amigos, segregando Reinaldo, que poderá pagar caro em 2018.

Segunda:

Como a “bruxa má” dos Contos de Fadas, sabendo que preparavam uma festa para Rose Modesto, ignorando-o na assinatura do convênio “Governo/Prefeitura”, Reinaldo deu um “perdido” nas férias e apareceu na festa estragando os prognósticos. Rose teve que enfiar a viola nun saco e ir cantar noutra freguesia.

Terceira:

Diante das ‘marchas’ e ‘contramarchas’ do Sergio de Paula, eis que Reinaldo descobriu que na pressa, o “Ciumento” nomeou um adjunto de Comunicação com “sete” processos “cabeludos” no Tribunal de Contas, de quando ele foi presidente da Câmara de Maracajú. É um desgaste desnecessário para o governo ou seja: peça reposição defeituosa, numa administração carente de credibilidade.

Quarta:

Fontes palacianas dizem que Reinaldo Azambuja estaria “por aqui” com as traquinagens do seu Chefe da Casa Civil. Dizem até que o “protecionismo” que ele goza poderá acabar mais depressa do que se pensa. Cogitados os nomes de Londres Machado (PR) ou Leite Schimidt (PDT) para substitui-lo.

Quinta:

O sumido ex-senador Delcídio do Amaral – sem partido – ,estaria devendo uma fortuna para o pecuarista José Carlos Bumlai. Não há perspectiva de resgate das “promissórias”. Bumlai segue: moribundo e financeiramente desgastado. Já Delcídio saindo na Veja, na fazenda da mamãe “tocando o gado”.

Sexta:

O vice da Rose Modesto (PSDB) na campanha passada estaria devendo mais de R$ 1 milhão a credores, resquícios da campanha passada. Prometeram para ele “mundos e fundos” e o deixaram catando papel na ventania. Cláudio está descabriado e sem amigos, o que é normal numa situação dessa.

Sétima:

Alcides Bernal (PP) deu “rasteira” até no Batalhão de Engenharia do Exército. Já havia feito isso com a velhinha catadora de reciclados, mas agora foi ao extremo. Pessoas de bom senso haviam avisado ao CMO as “qualidades” do ‘anencéfalo’. Pagaram pra ver e se danaram.

Oitava:

A pergunta que todos estão fazendo: “O avião com Teori Zavasck caiu ou foi derrubado?”. A imprensa internacional foi a primeira especular sobre o assunto. O vôo era visual e o combustível sobrando. Piloto experimentado e poucos ocupantes. Como dizia a saudosa Tia Laura: “Debaixo desse angu pode ter caroço!”.

Nona:

Na Casa Branca sai Barac Obama e entra Donald Trump. O que acontecerá daqui pra frente só “God” sabe. Trump é – trocando em miúdos – um “anencéfalo” melhorado. Tomara que os Estados Unidos supere as previsões desastrosas que estão sendo feitas.

Décima:

O enigma do Aquário do Pantanal está devorando a popularidade do governador que insiste em não terminá-lo. André assiste a tudo de binóculos e pincinez. Sua frase “Se ‘ele’ não terminar eu volto para concluí-lo” virou “meme” nas redes. Reinaldo está entre a cruz e a caldeirinha. É no que dá não ter orientação política à altura de decifrar um enigma.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

