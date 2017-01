As “dez” mais

Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2017.

Jornalismo: A segunda profissão mais velha do mundo.

Primeira:

O Pastor Eli Rangel foi nomeado pelo prefeito Dr. Marcos Trad (PSD), para comandar o Cetremi, e já botou a mão na massa. A ordem é: recolher mendigos e pedintes que perambulam pela cidade, ou que se abrigam sobre pontes e viadutos, dando-lhes um tratamento humano, religioso e psicológico, além de encaminhá-los para o trabalho ou suas cidades de origem.

Segunda:

Na Saúde o pessoalzinho do “anencéfalo” continua aprontando das suas e empacando a administração. O prefeito precisa rever isso e tomar providências, antes que entre areia de vez no setor.

Terceira:

Largaram o vice da “Vice” catando papel na ventania. Ele ficou com uma dívida de mais de R$ 1 milhão da campanha passada. Os credores estão prometendo surrá-lo caso ele não pague imediatamente a dívida.

Quarta:

Um ‘pai-de-santo’ arrumou tremenda confusão depois que conseguiu arrastar uma mulher de 36 anos para sua casa. Um “caboclo” desceu sobre fazendo hora extra, e a mulher ‘pererecou’ pra escapar do “santo” leviano. A entidade, que se identificou como “caboclo mamador” deu trabalho pra jovem, que denunciou na polícia a tentativa de estupro.

Quinta:

PMs de Coxim estão com “aquilo na mão”. O PCC teria ameaçado fazer represálias contra os policiais daquela cidade. Foi pedida orientação ao Comando local. Todo o pessoal de lá está em alerta máximo.

Sexta:

O prefeito Joselito Krug foi visto fotografando o que restou da estação rodoviária em Chapadão do Sul que ele dizia – na época da construção – ser a mais moderna e segura do mundo. Dizem na cidade, que a obra foi construída de forma tão moderna que “um cortou e outro colou”…

Sétima:

A ex-prefeita Márcia Moura, de Três Lagoas, está sendo acusada de ter favorecido a empresa de seu filho Murilo Souza Moura de Paula, no recapeamento da avenida Eloy Chaves. A obra custou 1,2 milhão. Detalhe importante: o asfalto estava bom.

Oitava:

Em Figueirão deixou de ser crime empregar parentes no serviço público. A Câmara de lá aprovou a revogação da lei, a pedido do prefeito Rogério Rosalim (PSDB). Agora a “parentalha” do prefeito está de porteira aberta para ingressar no serviço público municipal…

Nona:

No começo de Março próximo, a Assetur deverá entregar aos usuários do transporte coletivo desta Capital 70 novos ônibus equipados com ar-refrigerado. É a promessa de campanha do prefeito virando realidade. Parabéns!.

Décima:

Enquete que começou hoje no programa BOCA DO POVO da super rádio DIFUSORA (AM-1240KHz), mostrou que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está bem na “fita”. Ganhou de Puccinelli que ficou em segunda colocação muito abaixo do primeiro. Mandetta nem apareceu nas preferências. A sondagem continua amanhã das 7 as 8.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

