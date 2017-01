As “dez” mais

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2017.

Primeira:

Finalmente os buracos da Av. Hiroshima começam ser tapados. Equipes estão trabalhando no local. Moradores estão agradecidos pelas providências tomadas. A avenida estava intransitável.

Segunda:

Professora Ângela Costa será a entrevistada de BOCA DO POVO desta semana. Amanhã a entrevista irá ao ar no meu programa na Difusora (AM-1240KHz). E podem se preparar porque quando Ângela fala tudo emudece à sua volta.

Terceira:

Tem gente desconfiando do interesse desmedido do Ministério Público sobre o chamado ‘Caso Adriano’. O moço é aquele que saiu de uma boate gay, arrumou encrenca com o PRF Moon e acabou executado em via pública.

Quarta:

O golpe do IPVA está deixando todo mundo louco em nosso Estado. O governo oferece um descontão para quem paga à vista, mas os carros foram supervalorizados perante a tabela FIPE, o que mostra a esperteza sobre um desconto que na pratica é uma mentira.

Quinta:

Comentário à boca pequena que uma cervejaria nacional está de olho em Campo Grande. Os empresários estariam interessados em montar uma fábrica nesta Capital. A notícia é boa e estamos torcendo para que ela se concretize.

Sexta:

O vice da “vice” está desesperado com o vazamento da notícia de que ele está devendo mais de um milhão de reais na praça, restos da campanha política do ano passado. Como diz a Tia Laura: “Quem quem não aguenta o trote, que não monte em burro brabo”…

Sétima:

O governo estadual está cortando tudo. Bateu em Reinaldo a vontade de economizar. Dizem que até o papel higiênico dos servidores está sendo medido. Esses exageros não se justificam porque o Estado nunca faturou tanto como está faturando.

Oitava:

José Carlos Bumlai voltou às manchetes com sua Usina de etanol. O monstrengo está abandonado, mas já teve 3 mil funcionários trabalhando. O Ministério Público Federal mantém o bloqueio de 665,7 milhões do patrimônio do empresário. Bumlai está pobre e doente, e sem perspectivas de futuro.

Nona:

Pode acontecer o que todo mundo temia: a taxa de iluminação pública poderá ser cobrada retroativamente, e isso é mais um pepino para o campo-grandense descascar. O projeto foi votado em 31 de maio, vetado em 28 de junho, derrubado o veto em 14 de julho e a briga acabou agora. Preparem os bolsos.

Décima:

Foii sepultado ontem, aos 96 anos de idade, o Sr. Juvêncio Alcântara. Ele foi autor da frase mais usada pelo povo brasileiro, e descoberta quando ele estava jogando bola. Foi tomar água no bico e seu amigo Leitoa ficou bravo, e ele mandou o amigo ir tomar no “forévis”. Depois disso a frase começou ser usada pra tudo. Mandar a pessoa ir tomar no “forévis” virou moda e nunca mais caiu da moda.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

