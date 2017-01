As ‘dez’ mais

Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2017.

Primeira:

O mercado publicitário está atento a uma súbita concentração de CNPJs do Sinapro-MS, em algumas poucas habilidosas e poderosas mãos. Detalhe: está se falando de CNPJs devidamente qualificados na maior licitação do Estado.

Segunda:

O governador deu uma de “Batman”: apareceu como por encanto para assinar o convênio Estado/Prefeitura de Campo Grande sumiu novamente em férias…

Terceira:

Na Casa Civil por enquanto tudo é desinformação. Sabe-se que o governador quer mexer no setor, mas está todo mundo apostando que as mudanças serão apenas de segundo escalão.

Quarta:

A Conselheira do TCE-MS, Marisa Joaquina Serrano, está considerada dentro do ninho tucano como a única mulher a mandar no Estado e até nas vontades do governador. Ela tem parentes nos principais cargos estratégicos do Estado, o que lhe dá super poderes.

Quinta:

Descobriram que a vereadora Dharleng contratou o namoradão para trabalhar na área jurídica do seu gabinete. Isso está dando maior tititi, mas a moça não está nem aí. Quando perguntada sobre o assunto responde: “A Luiza Catraca mantinha o marido e seu ex em cargos públicos e ninguém chiava”.

Sexta:

Deu barulho a entrevista com a Professora e doutora em Educação Ângela Costa no programa Boca do Povo de hoje na Difusora. Ela disse que a OMEP tem jeito sim. Basta demitir todo mundo e começar tudo do zero novamente.

Sétima:

Uma platéia LGBT se reuniu no Bar Drama para festejar a estreia do cozinheiro do local no BBB da Rede Globo. Ilmar Fonseca, conhecido como “Mamão” é petista de carteirinha e “diz” representar nosso Estado. A platéia era pequena, mas muito barulhenta.

Oitava:

O Estado se contradiz com sua “choradeira” dizendo que “a coisa feia e o dinheiro escasso”. Eles vão gastar mais de 3 milhões alugando relógios de ponto para monitorar a presença de servidores ao trabalho. Como dizia minha Tia Laura: “Debaixo desse angu tem caroço”.

Nona:

A polícia encontrou um caminhão atolado às margens da MS-040 em Santa Rita do Pardo e constatou que na “boléia” do bruto o motorista – jovem de 28 anos – dormia como “anjo” abraçado à uma garrafa de Velho Barreiro. Ele foi acordado, preso e autuado por dirigir embriagado.

Décima:

Donald Trump mostrou que não estava brincando com as palavras durante a campanha. Ontem autorizou o início da construção do muro que separa os Estados Unidos do México, e já estabeleceu regras criando rígidas barreiras para imigrantes. É a política da “América para os americanos”.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.