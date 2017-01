As ‘dez’ mais

Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2017.

Primeira:

Há mais de quinze dias a prefeitura está procurando um local adequado para instalar o Procon Municipal, mas não encontra. Quando encontra o proprietário fica com medo de alugar para a municipalidade. É a herança de vigarismo deixada pelo ex-prefeito cuja ‘nhaca’ vai demorar pra sair.

Segunda:

Finais de semana, para ter sossego, o senador Pedro Chaves desliga o celular e não atende mais ninguém. Ele foi instruído pelo seu publicitário – que viajou para a Itália – e segue à risca a receita. Na segunda, bem cedinho, ele toma o vôo para Brasília para ficar longe do que eles classificam por “pedição”.

Terceira:

O prefeito Marquinhos Trad passou o final da semana tendo reuniões e trabalhando. Quem não gostar de trabalho nessa administração não se “cria”. Esse ritmo alucinante é o que está faltando ao nosso governo estadual que parece continuar deitado em berço esplêndido.

Quarta:

Pecuaristas e agricultores estão insatisfeitos com o governo que elegeram. O distanciamento entre a administração e a classe produtora está criando um abismo intransponível. Reverter isso é uma receita urgente que está sendo ignorada. Nem parece que 2018 está chegando…

Quinta:

A segurança pública está perdidinha nesta Capital. Só neste mês foram ‘oito’ as execuções à bala nas nossas vilas e bairros e até agora não prenderam ninguém. Voltamos ao “faroestão” brabo que imaginávamos havia acabado.

Sexta:

A “bernaldete” Ritva Vieira ganhou uma vitória de “pirro” ao conseguir que um juiz de 1ª Instância lhe garantisse a permanência na Agereg. A prefeitura recorreu imediatamente e ganhou a queda-de-braço. O resultado foi um sonoro ‘pé na bunda’ da moçoila que deve estar querendo saber até agora a placa do caminhão que a atropelou.

Sétima:

Matéria de ontem com a Dra. Angela Costa, professora e doutora em educação, começou dar “chiadeira” ontem mesmo. A conselheira Maria Joaquina Serrano detestou a entrevista por lembrar os tempos que ela ainda era “Ferzelli”. E o pessoal da Omep tremeu nas bases com a palavra forte da fundadora da entidade que condenou o uso da Omep para fins comerciais, fugindo às suas finalidades filantrópicas educacionais.

Oitava:

Todo mundo está revoltado com a cobrança da Cosip (Taxa de Iluminação Pública). Não é pela volta da cobrança, mas os números que estão sendo apresentados. São bem maiores do que quando a cobrança foi suspensa. Alguém precisa explicar isso.

Nona:

Todo mundo está dizendo que a propaganda que o governo está fazendo nas rádios e tevês sobre o IPVA é tão falsa quanto uma nota de três reais. Os carros estão acima da tabela Fipe e o desconto que é dado indica que os lançamentos ficam na verdade no preço que deveriam ser à vista sem qualquer desconto. Já apelidaram o IPVA do Reinaldo de “Black Friday” que no Brasil não passa de piada de mau gosto.

Décima:

O Morenão foi maquiado e ficou parecendo “galinha do pé preto”. As arquibancadas foram pintadas e numeradas, mas o gramado está um queijo suíço. As cabines de rádio não tem tomadas e estão salpicadas de cocô de pombos e morcegos. Nesse ritmo, o Campeonato Sul-Mato-Grossense não passa de um espetáculo pra inglês ver.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.