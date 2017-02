AS ‘DEZ’ MAIS

Campo Grande, 03 de Fevereiro de 2017.

Primeira:

Documento sobre o gasto do Governo do Estado com a Rede Globo (Canal-6) vazou da Casa Civil e assustou muita gente. O contrato anual de publicidade é de R$ 7,2 milhões divididos em “doze” parcelas que dá R$ 600 mil por mês.

Segunda:

A Assembléia Legislativa vai fazer reforma funcional e reduzir a quantidade de cargos em nomeação. A confirmação sobre essas mudanças foi feita hoje em entrevista no meu programa BOCA DO POVO na Super Rádio DIFUSORA (AM-1240KHz), pelo presidente da AL, deputado Junior Mochi (PMDB).

Terceira:

Perguntei ao deputado Mochi, se André Puccinelli é candidato. Ele não respondeu nem que ‘sim’ nem que ‘não’. Disse que em abril pedirá afastamento da presidência estadual do partido para que possam discutir a eleição de 2018 internamente sem a sua interferência.

Quarta:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) mandou depositar ontem os salários dos servidores municipais e parcela atrasada do ‘décimo-terceiro’. Isso foi possível devido a arrecadação de R$ 180,5 milhões do IPTU-2017 pago à vista.

Quinta:

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi recebido ontem pelos deputados da Assembléia Legislativa de maneira fria. Muitos olharam-no de “rabo de olho”. Reinaldo não pagou as “emendas parlamentares” ficando mal com os deputados.

Sexta:

A Santa Casa de Campo Grande está precisando de um novo tomógrafo. O atual está velho e ultrapassado. O novo deverá ter maior resolução. Será um “doze linhas” que custará U$ 250 mil dólares. Um Clube de Serviços vai encabeçar a campanha da compra. A revista Boca do Povo e a Rádio Difusora já se prontificaram à parceria.

Sétima:

Uma médica novata do Sírio-Libanês foi demitida depois de ter filmado o estado de saúde de D. Marisa Letícia e jogado nas redes sociais. Foi um ato deplorável e antiético. Diante do óbvio, o hospital demitiu a profissional que, como médica, mostrou-se despreparada, desumana e impiedosa.

Oitava:

Estréia amanhã – das 11 às 13 horas – na Difusora (AM-1240KHz) o programa “A Hora do Vinícius”. Será comandado pelo vereador Vinícius Siqueira (DEM-MS), que vai fundir internet com as ondas do rádio. Promete fazer muito sucesso, assim como ele fez no Facebook na campanha eleitoral passada onde foi eleito vereador com a campanha mais barata do país.

Nona:

O fechamento do JBS em Coxim-MS acendeu a ‘luz vermelha’ na pecuária estadual. O fechamento deixou para trás mais de 300 desempregados e o abate de 600 cabeças/dia. Está existindo excesso de oferta de gado sem comprador. O preço da arroba está despencando. Quem tiver dinheiro vai segurar o boi no pasto. Quem não tiver estará sujeito a vender por qualquer preço.

Décima:

A Hinode contesta a alta taxa de imposto cobrada pelo Governo de Mato Grosso do Sul: 17% contra 12% no estado de São Paulo. O “arrocho fiscal” do qual Reinaldo está se tornando um craque, torna-o antipático perante os comerciantes do Estado e potencializa a rejeição política do PSDB.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.