AS ‘DEZ’ MAIS

Campo Grande-MS, 06 de Fevereiro de 2017.

Primeira:

Pessoal do Hospital da Cassems está maravilhado com a rapidez das providências do prefeito Marquinhos Trad. Eles pediram um ponto de ônibus, e em menos de 48 horas o pedido já estava atendido.

Segunda:

Marun esteve hoje no meu programa na Difusora. Disse que “errou” por ter ido visitar o Cunha e debitado passagem e estadia na conta do gabinete. Explicou que estava indo para Porto Alegre visitar a família e parou em Curitiba-Pr para visitar o amigo. Mas mandou estornar a despesa do gabinete e pagou do próprio bolso para evitar “disque me disque”.

Terceira:

Carlos Marun também disse hoje, que o PMDB cometeu um “partidocídio” ao deixar de concorrer à prefeitura de Campo Grande. O partido teve um desempenho pífio e acabou elegendo só “dois” vereadores na Capital. Confirmou que isso não acontecerá em 2018 e que André Puccinelli será mesmo candidato a governador.

Quarta:

O governo do estado gasta 20 mil por dia em propaganda na TV-Morena. Isso dá 600 mil por mês ou R$ 7,2 milhões por ano. Pior é que, com toda essa propaganda o governo “chuchuzão” dos “tucanos” não sai do lugar. Está péssimo na opinião pública.

Quinta:

A Câmara de Vereadores ainda começou suas sessões. Os vereadores estão sendo obrigados a assistir “aulinhas” para aprender como devem se comportar no exercício do mandato. Já estão chamando essas aulas de “Escolinha do Professor Raimundo”.

Sexta:

Reinaldo Azambuja poderá passar à história administrativa do Estado como o governador especialista em dar ‘más notícias’ ao povo. Ele aprendeu a só prometer “remédios amargos” ao povo. Isso tem derrubado sua popularidade. Reinaldo precisa aprender ser mais otimista. Enquanto só promete ‘desgraceira’, o povo dele se afasta. Imaginem o efeito disso em 2018.

Sétima:

A Difusora está trabalhando duro para comprar seus últimos equipamentos de FM para colocar no ar mais potente emissora do Centro-Oeste. Os empresários estão investindo e acreditando no empreendimento.

Oitava:

A briga na Agepen por um novo diretor está quente. Dizem até, que o nome mais indicado é um ex-apadrinhado do falecido Jorge Rafaat. Se essa indicação – que dizem estar na mesa do governador – não der certo, quem deverá assumir o órgão é a Polícia Militar.

Nona:

Outro boato que está correndo sobre a Agepen: O secretário Barbosinha não quer o nome de nenhuma mulher concorrendo ao cargo. Ele próprio já desmentiu isso, mas o boato cresceu e ganhou força entre os concorrentes. Dizem que triunfará o famoso “Clube do Bolinha”.

Décima:

Dizem que o “ciumento” da Casa Civil está investindo em agências de publicidade. Também é outro boato que invade o governo. Mas como dizia a minha Tia Laura: todo boato tem um fundo de verdade.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários