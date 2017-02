As Dez Mais

Primeira:

A “Golberiza” do TCE anda descontente com as “brigaiadas” no governo. Não se conforma com os rumos que estão sendo tomados e com a falta de identidade administrativa. Tem dito nos “chás’ entre amigas, que a continuar como está, vai mandar seu primo sair de da “Fazenda” e reassumir seu lugar na Câmara Federal.

Segunda:

O primo que “Golberiza” tanto cuida é o Secretário de Fazenda Márcio Monteiro (PSDB), que está à cada dia mais antipatizado na opinião pública. Só sabe enfiar a mão nos bolsos dos contribuintes. Com a imagem desgastada como está, se permanecer no cargo certamente não se reelegerá.

Terceira:

A matéria da BOCA DO POVO de ontem assustou muita gente. Nunca se imaginou um governador recebendo relatórios mentirosos a respeito da Agepen. Reinaldo foi menosprezado na sua capacidade administrativa. Dizem que hoje a pauta é o “BOCA” e que o bicho vai pegar lá pras bandas da Governadoria.

Quarta:

Todo mundo na espera do livro escrito pelo saudoso Dr. Ricardo Trad, narrando sua trajetória de meio século em espetaculares defesas em nossos tribunais. Ricardo faleceu aos 74 anos, vitimado por um aneurisma abdominal.

Quinta:

Entrevistei nesta manhã o deputado federal Elizeu Dionízio (PSDB) no meu programa BOCA DO POVO, na Difusora (AM/FM). Ele disse que está feliz por ter liberado emenda parlamentar para asfalto em Nioaque e levado para Sidrolândia e Jardim a Caravana da Família.

Sexta:

Como na Capital a imprensa ‘é’ vigilante e não admite exageros, o Ministério Público resolveu procurar “o que fazer” nas cidades do interior. Hoje estão dando um “aperto” no Bolsão em busca de irregularidades.

Sétima:

Falando em Ministério Público, o novo Procurador-Chefe mandou reformar seu gabinete. Atenção especial para a chamada ‘área íntima’. Quer um banheiro novo. A “obra” vai custar mais de cem mil reais.

Oitava:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) ganhou padrinho forte em Brasília. Trata-se do ex-governador André Puccinelli (PMDB) que está advogando a causa da recuperação desta Capital junto aos Ministérios. Podem esperar um furacão de obras…

Nona:

O juiz Odilon de Oliveira voltou a ser cotado como candidato para 2018. Dizem que o Odilon está igual ao Miguel Kabad. Quando ninguém queria pegar a presidência de um dos times do passado era só falar que o Kabad estava interessado que imediatamente já aparecia algum interessado.

Décima:

Pessoal está dizendo que o nada saudoso Paulo Pedra deve estar com a “goiaca” forrada. Mesmo sem ser mais nada na política ele está parecido com cantores de “Funk Ostentação” saindo nas baladas e aparecendo nas redes sociais. Como dizia a Tia Laura: “Dia de riso, noite de choro”.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui

