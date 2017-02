Terça-feira, 14 de Fevereiro de 2017.

AS ‘DEZ’ MAIS

Primeira:

Em Sonora não se fala noutra coisa senão a nomeação do Dr. Paulo Tadeu Haendchen como Procurador Jurídico da prefeitura. O detalhe é que o famoso PTH reside em Miami-EUA.

Segunda:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) está de “cabeça quente” com os auditores da Receita da Prefeitura de Campo Grande. Os salários variam entre R$ 140 a 180 mil reais mensais, embora haja o limitador que não podem receber acima do que ganha o prefeito.

Terceira:

Acontece que um desses auditores entrou na Justiça pedindo o “abono de férias” dos últimos 5 anos, que é calculado em 33% sobre o salário, e já conseguiu sentença favorável da Justiça. Vai receber mais de R$ 300 mil reais. O problema é que existem 30 ou 40 outros auditores em idêntica situação. Isso poderá custar à prefeitura a bagatela de R$ 10 milhões de reais.

Quarta:

Os auditores da Prefeitura possuem esses altos salários devido a uma “Lei Complementar” proposta na época por Mário Sérgio Lorenzetto, que também é auditor. A lei foi votada pela Câmara Municipal de Campo Grande, e em homenagem ao ex-secretário de Fazenda da administração do então prefeito André Puccinalli, a lei que beneficia aqueles servidores do quadro passou a levar o nome dele.

Quinta:

Em tempo de ‘vacas magras’ o negócio é procurar onde estão os “furos” e tapá-los. Descobriu-se que há 4 anos atrás, Campo Grande recebia 27% do bolo do ICMS. Depois que perdeu a eleição municipal com seu ex-secretário de Obras Edson Giroto, o ex-governador André Puccinelli deixou uma “pegadinha” para o ex-prefeito Alcides Bernal, derrubando a participação de Campo Grande no bolo do ICMS em 6%.

Sexta:

Há 4 anos Campo Grande passou de 27% para 21% de participação no bolo do ICMS, que é rateado mensalmente pela Secretaria de Fazenda estadual. Isso dá cerca de R$ 70 milhões/mês, praticamente a folha de pagamento dos nossos servidores. Nesses 4 anos a defasagem de receita da nossa prefeitura é mais de R$ 3,36 bilhões.

Sétima:

Alcides Bernal foi incompetente – isso todo mundo sabe -, e irresponsável. Foi avisado na época pelo deputado estadual Amarildo Cruz, das graves consequências que a queda da arrecadação traria para esta cidade, mas Bernal, ignorante e vaidoso, resolveu não deu “bola’ para o alerta.

Oitava:

Uma alta fonte ligada ao governo boliviano deixou escapar que a Petrobrás, mesmo deixando de usar parte do gás boliviano que entra no Brasil pelo gasoduto sul-mato-grossense, está pagando o consumo previamente estabelecido no negócio. Isso significa que nosso Estado está sendo “roubado” pela estatal.

Nona:

O roubo está no fato da Petrobrás pagar a mesma coisa pelo gás boliviano sem consumi-lo, dando preferência para o gás da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro a fim de salvar as finanças do governo carioca. Reinaldo vai a Brasília pedir providências do presidente Temer, mas há quem diga que o nosso governador acordou tarde.

Décima:

A Assetur está triste com as considerações do prefeito a respeito do serviço de coletivos nesta Capital. Os empresários do setor insistem na manutenção da isenção de impostos, mas Marquinhos diz que “Só se os serviços melhorarem e as tarifas forem reduzidas”.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

