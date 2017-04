As Dez Mais

Segunda-feira, 17 de abril de 2017.

Primeira:

A “cara-de-pau” do tal Emílio Odebrecht é insuportável e um acinte. Ele aparece falando em corrupção como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa construtora montou uma presidência da República à parte e transformou todo mundo – presidente, senadores, deputados federais, estaduais e governadores em empregados. Entre o Brasil da “democracia’ e a Rússia “Perestróika” não há diferenças.

Segunda:

A senadora Gleisi Hoffmann anda perturbada não com seu nome na listona da Odebrecht, mas com seus “codinomes” nas listas de propinas. Numa delas ela aparece como “Coxa” – provável preferência ao time que ela torce no Paraná. Noutra, aparece como “Amante”. Essa daí, só “eles” para explicar.

Terceira:

Esse negócio da Gleisi mexer com os corações masculinos poderosos não é de hoje que se comenta. Dizem que, quando ela andava por aqui no governo do PT, certa vez um poderoso tomou um “pifão” tão grande, que passou a noite chorando no seu pesqueiro e gritando ao luar “Gleisi, Gleisi, porque me abandonaste?”…

Quarta:

Esse negócio de tentar transformar ex-mulher em facínora, bandida, etc, é coisa de ex-marido que não superou o abandono. Quem faz isso pensando em denegrir a imagem da “ex” acaba denegrindo a sua própria imagem. Quem faz isso demonstra ‘dor de cotovelo’. E olhem: está cheio de homens com essa postura de moleque.

Quinta:

Chegam esta semana os transmissores e as antenas da DIFUSORA-FM 101.9. É o início da “Virada do rádio”. A 101.9 será uma emissora amiga com músicas, esportes, notícias, horas certas e locutores animados que farão a alegria de ouvir rádio da melhor qualidade. Fiquem ligados.

Sexta:

Pesquisa radiofônica realizada na semana passada constatou que a super Rádio DIFUSORA AM é a primeira nas Ondas Médias: De cada 10 rádios ligados, 7 estão sintonizados nela. Juntado as AMs e FMs a Difusora é tão forte que é a 5ª colocada entre todas, o que significa que suas Ondas Médias concorrem e batem nas FMs que aí estão. Imaginem agora AM e FM!…

Sétima:

A pesquisa IPEMS que dá Reinaldo Azambuja com 70,9% de aprovação em sua administração causou espanto e indignação geral. Se ele acha que está tão bem quanto a pesquisa diz, deveria sair às ruas para ouvir o que o povo e a própria classe ruralista pensa do seu governo. Ia cair de costas. Essa pesquisa publicada hoje é a “gargalhada” da semana.

Oitava:

Uma alta fonte me garantiu que a pesquisa do IPEMS esqueceu de colher opiniões em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, e se restringiu a 40 pequenos municípios do Estado. Se tivessem pesquisado essas cidades Reinaldo estaria chorando atrás da porta ao ver o que pensam da sua administração.

Nona:

O bloguista Nélio Brandão está salvo momentaneamente das garras da censura do Ministério Público Estadual, que certamente deve estar preparando outra esparrela para o jornalista. A imprensa se fecha neste instante para garantir a liberdade de informação e nessa queda de braço a promotoria tem muito mais a perder do que a ganhar.

Décima:

As motos fizeram a infelicidade no trânsito da Capital neste final de semana com 3 mortes. Velocidade e irresponsabilidade foram os coquetéis que deixaram muitos lares e amigos numa tristeza danada. Não se compreende como esses veículos de duas rodas continuam pilotados de forma irresponsável pelos seus pilotos. A vida segue, mas muita tristeza fica nessa guerra do trânsito que mata, aleija e infelicita famílias.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

