As Dez Mais

Terça-feira, 18 de abril de 2017.

Primeira:

Descobriram que a avaliação do governo Reinaldo Azambuja (PSDB), publicada ontem, estava errada. A publicação tornou os 70,9% motivo de piada. A soma correta dos números resulta em 52,13% de aprovação ou seja: 18,77% a menos daquilo que foi publicado.

Segunda:

Ainda pela pesquisa qualitativa do IPEMS, a reprovação do governo Azambuja (PSDB) é de 27,79%. Subtraindo o ‘negativo’ do ‘positivo’ Reinaldo tem só 24,34% de pessoas que aprovam sua administração.

Terceira:

O difícil agora é saber “Quem fez esse coquetel de números inverídicos, que tentou confundir o povo com uma avaliação administrativa que Reinaldo nunca teve”. Dizem que o erro partiu de sua assessoria de comunicação.

Quarta:

A ‘Lava Jato’ continua “sujando” muita gente aqui no Estado e dizem que tem um segundo “listão” da Odebrecht pra sair. Ontem o site Topmídia denunciou o nome de um Fiscal da Secretaria de Fazenda que seria o “coletor” de propinas para Zeca do PT e para o ex-senador Delcídio. Ninguém contestou nada.

Quinta:

Deputado atuante na Assembléia Legislativa vai querer saber “qual” foi o critério usado pelo novo diretor-presidente da Agepen para distribuir brinquedos confeccionados nos presídios desta Capital que beneficiaram apenas o Ceinf onde a filha dele é professora e a neta dele é aluna. O assunto não acabou. Continua borbulhando.

Sexta:

André Puccinelli jogou água na fervura da delação da Odebrecht. A empreiteira tinha 79 milhões para receber do Governo do Estado da época do governo de Zeca do PT. André entrou, bateu o pé, reduziu a dívida para 23 milhões. Agora estão dizendo que “acham” que o ex-governador levou 2,34 milhões como ajuda de campanha. Conta outra que essa não cola.

Sétima:

Tem dois novos escândalos que vão tirar o sono de muita gente. Um é o das casas do ‘Minha Casa, Minha Vida’ que teriam sido doadas à quem não precisa. Outra é dos precatórios judiciais de pessoa física para pessoa física. Dizem que esse último está tirando o sono do governador.

Oitava:

Em Terenos quem manda no “Barraco” é o seu vice e uma secretária. O prefeito teria sido reduzido a um simples e insignificante “assinador de papéis” pelo “Casal 20”. A falta de escolaridade conta pontos desfavoráveis para o prefeito eleito da cidade que ficou nas mãos de gente letrada e fascinadas com o Poder.

Nona:

Um tarado foi preso ontem depois de invadir uma casa na Vila Nhá-nhá e tentar estuprar uma senhora. Ela gritou, ele tentou fugir pelado, foi preso por populares, tomou tremenda ‘camaçada de pau’ e autuado em flagrante. Pior: descobriram que no passado ele havia estuprado até a própria mãe.

Décima:

Um amigo do “Dentinho” lá da Câmara de Cassilândia tentou defendê-lo da embrulhada onde ele se meteu. O vereador mandou quem estivesse invejando o progresso e a felicidade dos moradores de Costa Rica, que se mudassem para lá. O amigo do “Dentinho” disse no Facebook tentando remendar a tragédia: “O Dentinho é novo e vai aprender que, o que aqui se fala, aqui se paga”. Nossa… que defesinha sem-vergonha, heim?…

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui

