As Dez Mais

Quarta-feira, 19 de abril de 2017.

Primeira:

Assembléia Legislativa está preparando para indagar ao diretor-presidente da Agepen qual o critério usado por ele para a distribuição de brinquedos confeccionados dentro do Sistema Penitenciário. Se a escolha foi aleatória ou se foi devido ao grau de parentesco, porque no Ceinf beneficiado a filha do Aud é professora e a sua neta é aluna.

Segunda:

Chegou mais uma perturbação para os pais. O “Jogo da Baleia Azul” inventado na Rússia. Ele tem levado adolescentes ao desafio, inclusive o de tirar a própria vida. Cuide de seu filho para que ele não seja a próxima vítima.

Terceira:

Chegando hoje em Campo Grande os transmissores da nova Difusora-FM. Será a mais dinâmica e completa emissora de rádio desta Capital, mantendo seus 77 anos de tradição radiofônica.

Quarta:

Tem que se tomar muito cuidado com essas notícias da Odebrecht. Estão aproveitando para fazer política com elas, envolvendo pessoas sem qualquer análise racional se devem ou não. Ontem o ex-governador André Puccinelli emitiu uma nota pública a respeito do assunto. Também há muita “malandragem” sobre notícias usando retóricas que não correspondem à realidade.

Quinta:

Depois de desabar a mentira que o governo de Azambuja (PSDB) tinha 70,97% de aprovação, e denunciada a manipulação da pesquisa que ignorou Campo Grande, não se falou mais no assunto. Como diz o velho adágio: O Ico faz a panela, mas não sabe fazer a tampa.

Sexta:

O JBS voltou funcionar em nosso Estado, tudo indicando que o gado voltará ao seu patamar de estabilidade de mercado. Segunda-feira, dia 24 as unidades voltarão funcionar normalmente. A notícia animou os pecuaristas do nosso Estado.

Sétima:

Quem se viu apertado ontem foi o Carlos Alberto Assis, da Secretaria de Administração e Desburocratização do Estado. Acontece que, para falar com ele a burocracia é imensa. Um funcionário, conhecido como ‘El Diablo’, cansado de não conseguir falar com o secretário, invadiu o lugar dizendo ia explodir o local. Foi uma correria. Tem gente perdida até agora na quiçaça do Parque dos Poderes.

Oitava:

O funcionário “unabomber” estava revoltado porque alguns servidores ganharam abono por falta e ele não. Como é cambono da “Quimbanda” enfiou o “diabo no couro” e queria explodir tudo. Foi uma cena de terror, só que o servidor revoltado, não tinha no corpo bomba nenhuma, era tudo “caô'”. Mas que deu um sufocão na turma, deu!.

Nona:

Campo Grande virou a Capital dos “gordinhos”. Somos a segunda no ranking do ‘sobrepeso’ e só perdemos para Rio Branco. Mas se o pessoal daqui continuar fazendo um esforcinho chegaremos lá!.

Décima:

O governo estadual quer incorporar os “duzentão” que deu de abono pro funcionalismo como se fosse aumento salarial. Isso tornou Azambuja figura ‘non grata’ entre o funcionalismo. Já estão dizendo que Azambuja se transformou no maior cabo eleitoral do ex-governador André Puccinelli. Eu não duvido.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

