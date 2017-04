As Dez Mais

Quinta-feira, 20 de abril de 2017.

Primeira:

Vão reabrir as investigações sobre a morte do ex-vereador Valdir Catcarth de Aquidauana que foi brutalmente assassinado ainda em condições misteriosas. Na época prenderam muita gente, inclusive um ex-vereador, mas o caso caiu no esquecimento. Agora a “coisa” promete feder.

Segunda:

Numa enquete sobre “Em quem você votaria para governador se a eleição fosse hoje?” no meu programa na Difusora, o resultado foi o seguinte: André Puccinelli (PMDB) 45 votos, Ricardo Ayache (PSB) 15 votos, Simone Tebet (PMDB) 5 votos e Reinaldo Azambuja (PSDB) 3 votos. Isso dá uma pequena mostra de como os 70,97% da “popularidade” do governo estadual é pura invenção dos “aloprados”.

Terceira:

O ministro das Comunicações Gilberto Kassab (PSD) passou ontem por Campo Grande para cumprir agenda com o prefeito Marquinhos Trad. Falaram sobre projetos para a nossa Capital e o ministro garantiu que a ‘Banda Larga’ vai dar um salto de qualidade. Na coletiva elogiou a história da Rádio DIFUSORA e sua migração para as ondas de FM.

Quarta:

Kassab disse que a super Rádio DIFUSORA tem serviço prestado à coletividade e a mudança deverá ser a primeira nesta Capital. Elogiou a qualidade dos equipamentos e o bom rádio que faz da DIFUSORA uma rádio amiga e companheira. Ficamos jubilosos com a observação do ministro.

Quinta:

Um amigo do prefeito que “caçava fantasmas” e brigava contra seu irmão “bernaldete” durante a campanha, está injuriado. Ganhou um carguinho de R$ 1,8 mil reais e seu irmão ganhando R$ 6 mil mensais para ficar o dia inteiro nas redes sociais. Em política a coisa funciona assim: primeiro os inimigos. Os amigos não precisaM.

Sexta:

A chuva de ontem voltou causar estragos em nossa Capital provocando enchentes, alagações e prejuízos em áreas que já estavam recuperadas. O problema de Campo Grande não é só o asfalto, mas a falta de galerias de águas pluviais. “Quando chove, tudo vira um desastre.

Sétima:

Semana curta de ‘quatro’ dias. Hoje está com gosto de sexta-feira, fechando um mês onde apenas 16 dias úteis foram trabalhados. Num país que precisa produzir para se desenvolver, esses feriados são “prá cabar”…

Oitava:

Amanhã é 21 de abril (Tiradentes). Uma figura da qual nem mais se fala nos bancos escolares. Tiradentes foi o “Mártir da Independência” e lutou contra a “derrama” o imposto chamado “quinto” (25% do que era arrecadado) estabelecido pela Coroa Portuguesa. Se Tiradentes levantasse do túmulo agora, ia saber que o sonho do brasileiro é pagar 25% de impostos. Ia ficar “doidinho” por saber que “morreu lutando contra isso”.

Nona:

O PRF Ricardo Hyun Su Moon foi ouvido ontem pelo juiz Carlos Alberto Garcete da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Alegou ‘legítima defesa’ ao atirar no sushiman Adriano Nascimento. Ricardo é um policial “ficha limpa”. Há 4 anos na corporação nunca teve nada que desabonasse sua conduta. Confirmou que Adriano e seus dois amigos estavam ‘fora de si’: embriagados e exaltados. Agora o processo irá às alegações finais para decidir se o PRF irá ou não a júri popular.

Décima:

Os depósitos judiciais estão dando sonoras dores de cabeça para o Governador. Acontece que eles “pessoa física para pessoa física” acabaram usados pelo atual governo que agora precisa devolver àqueles que desejam ou estão habilitados sacá-los. Repor essa grana é que está sendo o “xís do problema”. O governo não dinheiro e pode sofrer uma enxurrada de liminares.

