As Dez Mais

Segunda-feira, 24 de abril de 2017.

Primeira:

Com viaturas sem combustíveis para rodar pela Capital e interior o secretário Barbosinha da SEJUSP, arrumou agora uma nova brincadeira: um helicóptero.

Segunda:

Barbosinha não sabe com o que está mexendo. Helicóptero é bom de ver, mas péssimo para as finanças cambaleantes da segurança pública, porque tudo nele é muito caro. Necessita de tripulação especial, manutenção, hangaragem e combustível.

Terceira:

Uma rede de intrigas está muito bem montada dentro da Saúde e da Educação do Município. A fofoca ‘corre’ solta entre o ‘baixo’ e o ‘alto’ clero. São as invencionices mais absurdas e inimagináveis prejudicando quem realmente quer trabalhar.

Quarta:

Mais um final de semana com mortes, capotagens, batidas e gente quebrada. Para de ser idéia da maluquice no trânsito, teve um motorista em Contagem-MG, que viu um “portal tridimensional” (porta aberta para uma quarta dimensão) e enfiou o pé no acelerador se estatelando contra um poste.

Quinta:

O deputado Carlos Marun, passou hoje rapidamente pelo meu programa na Difusora. Disse que houve erro do relator, mas que os agentes penitenciários serão incluídos na proposta de aposentadoria especial na reforma da previdência. Ficou de voltar ao programa na sexta-feira com mais detalhes.

Sexta:

Virou um rolo a contratação de 5 coveiros no Cemitério do Cruzeiro. Eles trabalharam quase 3 meses e agora foram demitidos sem que nada recebessem. Já procuraram todo mundo e ninguém resolve a pendenga. Dizem que o contratante é um tal “Miguel da Semadur”. A reclamação pode virar caso de polícia.

Sétima:

Atrasou a inauguração da Difusora-FM 101.9, mas as aparelhagens começam ser montadas nesta semana. A inauguração foi remarcada para 25 de Maio. A grande festa vai contar com a presença de autoridades, patrocinadores, parceiros e ouvintes.

Oitava:

O Corumbaense surpreendeu em Campo Grande vencendo ontem no Morenão o Operário por 3 a 1. Depois de 33 anos de jejum o Corumbaense chega à disputa de uma final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Nona:

Pela primeira vez em cem anos a Santa Casa de Campo Grande sente que vai perder clientes com a entrega de dois exuberantes hospitais: Um da Cassems e outro da Unimed. Eles vão absorver clientes dos planos de saúde, deixando de drenar recursos para a Santa Casa.

Décima:

Imaginem a emoção de Corinthians versus Ponte Preta na final do Campeonato Paulista. Ontem o ‘Timão’ empatou com o S. Paulo, no Itaquerão. Os corintianos estão rindo à toa porque a campanha do time estava desacreditada. Mas como “jogo é jogo” o imprevisto acontece. É “nóis” mano!.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

