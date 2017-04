As Dez Mais

Terça-feira, 25 de abril de 2017.

Primeira:

Mais uma “arrancada” desastrada dos “aloprados” na tentativa de reabilitar o governo do Reinaldo Azambuja (PSDB) acabou em “chabú”. Fizeram uma grande festa mostrando um mega aparato de segurança com viaturas, duzentos policiais e um helicóptero, tudo para passar como matéria “chapa branca” na Globo. Só não contaram que Campo Grande teve – com tudo isso nas ruas – o seu final de semana mais violento deste ano.

Segunda:

Apesar da “firula” dos “aloprados” restou algo de bom: a volta do meu amigo comandante Ortale, que no passado deixou o Grupo de Aviação do Governo, triste com a desatenção oficial e com a fofocaiada dos invejosos contra ele. Ortale foi voar na Amazônia, ganhou dinheiro e prestígio e deu a volta por cima. Já os invejosos permaneceram por aqui e cada vez piores, o que mostra que “Deus cuida de quem trabalha”.

Terceira:

Sessentão metido a conquistador e destruidor de corações, poderoso em cargo na hierarquia do Estado, andou espalhando que havia conquistado certa moçoila, mas quase caiu de costas ao vê-la no Facebook, na piscina e ao lado de um “gatão”. Dizem que as coisas se azedaram lá pras bandas do Parque dos Poderes, até porque, o financiamento de uma Mercedes-Benz é de 5 mil mensais…

Quarta:

Alguém está dizendo que, uma hora antes do jogo de domingo entre Operário e Corumbaense, teria tido um “acerto” de 10 mil por jogador mais bônus, para entregar o jogo ao Corumbaense. Na lista dos acusados estão: o presidente do Operário e a diretoria. Verdade ou não, está muito esquisito aqueles 3 a 1. Dizem mais: Que o atacante Rodrigo Gral anda dizendo que “Se o torcedor soubesse o que estava acontecendo naquele jogo, sairia de campo enojado”.

Quinta:

A Semadur mandou avisar aos coveiros que trabalhavam via Seleta, nos cemitérios Municipais da Capital, que por imposição do MPE houve o cancelamento dos contratos. Quem aceitou ser recontratado via Proinc continuará trabalhando. Só não disseram quando vão pagar quem trabalhou e está a mais de dois meses sem receber.

Sexta:

O Brasil começou exportar violência para o Paraguai. O roubo na Prosegur, em Cidade do Leste, mostrou que nosso País ganhou “kow-how’ com as multinacionais do crime. O PCC numa só ‘mãozada’ roubou 120 milhões de reais usando um aparato de guerra comprado no próprio Paraguai.

Sétima:

A prefeitura está num dilema “sheakespiriano”: Tapar ou não tapar buracos”. Dos 100 mil já fechados, pelo menos 5 mil estão reabertos “causando” em nossas vias públicas. Na Avenida Hiroshima, por exemplo, parece que caiu uma “bomba atômica”. A buraqueira está por toda parte, e olhem que essa avenida é apenas mais um apêndice da cidade.

Oitava:

A inauguração da DIFUSORA-FM foi adiada para 25 de maio, quando a emissora estará pronta para entrar no ar. O atraso se deve aos pedidos feitos aos fabricantes e importadores de equipamentos. A emissora começou receber desde ontem transmissores, antenas, órbans e outros equipamentos. Será uma das mais modernas do Centro-Oeste. Aguardem.

Nona:

Índios bloquearam a Br-163 na saída para Cuiabá, armados de arcos, flechas e bordunas, deixando um congestionamento de 10 quilômetros. Os Terenas reivindicam a permanência do presidente Toninho Costa, da Funai, que estaria recebendo pressão política para deixar o cargo.

Décima:

Faleceu nesta madrugada a recepcionista Pâmela Jennifer, de 32 anos, que havia sido ferida na cabeça no dia 23 de março e que estava internada na Santa Casa em estado desesperador. O marido, autor dos disparos tentou o suicídio e não conseguiu. Após 15 dias recebeu alta da Santa Casa. É mais um “feminicídio” registrado nesta Capital.

