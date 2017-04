Quinta-feira, 27 de abril de 2017.

As ‘dez’ mais

Primeira:

Velhinhos e aposentados estão denunciando que nos dias de pagamento de aposentadorias a Praça Ary Coelho está virando um cassino a céu aberto. Os espertos arrumaram um jeito de ‘rapelar’ os frequentadores do local. O jogo rola a valer dinheiro o que é proibido. A Guarda Municipal não vê.

Segunda:

Saiu ontem a autorização de Radiofrequência da Anatel para a DIFUSORA-FM 101.9. Isso significa que, montando os equipamentos, a emissora já está oficialmente autorizada ir ao ar imediatamente. Os equipamentos continuam chegando.

Terceira:

Marquinhos Trad (PSD) inaugurando hoje no Jardim Canguru as obras do residencial que estava abandonado desde a administração passada. São quase trezentas unidades entregues aos sorteados na Ehma.

Quarta:

As estradas de Mato Grosso do Sul continuam matando pelo menos duas ou mais pessoas por dia. Não é apenas a falta de atenção e alta velocidade que mata, mas principalmente animais silvestres que atravessam a pista ocasionando acidentes.

Quinta:

Está sendo julgado no Fórum de Campo Grande desde as 8 horas, o lutador de Jiu-Jitsu Rafael Martinelli Queiróz, que matou covardemente a ‘porradas’ durante um surto de raiva o engenheiro Paulo Cezar de Oliveira, que era hóspede do Hotel Vale Verde.

Sexta:

Gasolina em Campo Grande continua sendo uma das mais baratas do País. Hoje no posto da Mato Grosso com a Hiroshima, o litro está a 3,39. Apesar do preço baixo não há filas.

Sétima:

Com 296 votos a favor e 177 contra, deputados federais aprovaram o texto-base da reforma trabalhista que prevê mudanças polêmicas. Agora o texto seguirá para o Senado e de lá à sanção presidencial. O Brasil avança mesmo sob protestos.

Oitava:

Amanhã (sexta-feira) sindicalistas planejam parar o Brasil com a primeira GREVE GERAL. Coletivos vão funcionar só até as 8 da manhã. Dizem que até o Judiciário vai cruzar os braços.

Nona:

Com poucas modificações o Senado aprovou o projeto de lei contra o ‘abuso de autoridade’. O placar foi 54 a 19. O projeto endurece as punições para autoridades que cometerem abuso. O Ministério Público chiou, mas não adiantou nada.

Décima:

Quem conseguiu tirar o professorado estadual do sério foi o tal Pedro Demo. Disse na ‘lata’ que nossos professores “só sabem dar aulas”. Foi uma ofensa indesculpável que virou bate-boca, vaias e constrangimentos. Professores estaduais querem ver o diabo, mas não querem ver o “Demo”.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.

