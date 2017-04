Sexta-feira, 28 de abril de 2017

As ‘dez’ mais

Primeira:

Dia 2 (terça-feira) é o prazo final para os eleitores faltosos colocar em dia a situação com a Justiça Eleitoral. Sem o título o eleitor ficará impedido de tirar passaporte e CPF; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; investir-se ou empossar-se neles; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, obter empréstimos em instituições bancárias públicas, entre outros impedimentos.

Segunda:

Quem passou por um momento difícil, inclusive com risco de morte, foi a vereadora de Aral Moreira Valdirene Soligo (PSD). Seu carro ‘aquaplanou’ na estrada Maracaju/Sidrolândia na ponte do rio Santa Gertrudes. Ela escapou por milagre.

Terceira:

Tentando fazer as pazes com o funcionalismo, o Governo do Estado depositou os salários de 70 mil servidores antecipadamente. Amanhã eles poderão sacar o salário e o abono.

Quarta:

Os deputados Elizeu Dionísio, Geraldo Resende, Henrique Mandetta, Carlos Marun e a deputada Tereza Cristina, votaram a favor da proposta da Reforma Trabalhista.

Quinta:

Os deputados Vander Loubet, José Orcírio Miranda dos Santos e Dagoberto Nogueira (PDT), votaram “contra” a reforma trabalhista na Câmara Federal.

Quinta:

Assembléia Legislativa nomeou o ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte (PDT) para a função de assessor técnico especializado. Nem ele sabe o isso significa, mas quem tem padrinho não morre pagão.

Sexta:

A deputada Tereza Cristina Correia da Costa foi “demitida” da presidência estadual do PSB, por ter votado contra os trabalhadores, desobedecendo diretrizes nacionais do partido. Tereza é “udenista” de raiz. Dizem que ela está no partido errado.

Sétima:

A Grave Geral não está animada na Capital. Pelo menos as movimentações começaram tarde. O frio espantou os grevistas. Teve sindicalista que acordou tarde para ir à greve. Brasileiro nunca levou a sério esse negócio de hora marcada.

Oitava:

O lutador de jiu-jitsu Rafael Martinelli Queiroz, que matou covardemente na ‘porrada’ o engenheiro Paulo Cézar de Oliveira, foi julgado ontem pela 1ª Vara do Tribunal do Júri desta Capital. Pegou 10 anos de cadeia. Em sua defesa, chegaram alegar até que “ele estava possuído por uma entidade demoníaca”.

Nona:

A Reforma Trabalhista deixou como ‘opção’ ao trabalhador o desejo de doar ou não’ um dia de serviço para o sindicato. Especialistas prevêem o fim da Era Sindicalista no País.

Décima:

Hoje ninguém trabalha. Sábado, domingo e segunda também. Dizem que a greve de hoje é um teste para saber se o PT ainda está respirando. Abril só 15 dias foram trabalhados. Nenhum país aguenta isso, mas o Brasil causa inveja ao mundo.

Terça-feira eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuui

