As Dez Mais

Terça-feira, 02 de maio de 2017.

Primeira:

Está na rede: Ao assumir o poder, o PT prometeu realizar as reformas fiscal, trabalhista, agrária e da previdência. Após 13 anos no poder só realizou duas reformas: a do triplex no Guarujá e do sítio de Atibaia.

Segunda:

O governador agora deu para andar com 8 seguranças armados de pistolas e mau-encarados. Eles chegam nas solenidades com ‘caras de maus’ e ‘pistolas’ ostensivamente à mostra. Os mais gozadores estão dizendo que a guarda pretoriana do governador pretende intimidar ‘criancinhas’ caso queiram vaiar o patrão.

Terceira:

Correm notícias de que os demitidos do Governo do Estado como forma de contenção de despesas, já estão sendo contratados via terceirizada. A empresa Guató tem reposto os demitidos com salários que chegam a praticamente ‘duas vezes’ aquilo que ganhavam. Quem era DGA 5, está entrando como DGA 2. Economiazinha “esquisita” essa…

Quarta:

Segundo Fernando Pineis, em 16/07 do ano passado em sua coluna “jogo aberto” no Campograndenewws: “Mudanças numa poderosa entidade começa render lucros para empresa ligada a seus dirigentes. Serviço que era feito mensalmente ao custo de R$ 8 mil saltou para R$ 48 mil. Esta empresa vai assumir todo o serviço do Sistema S”.

Quinta:

A ‘Festa da Farinha’ em Anastácio recebeu o patrocínio do Governo do Estado e será realizada desafiando as recomendações judiciais para que não se desperdice dinheiro público, e que os milionários cachês dos artistas contratados sejam aplicados na Saúde de Anastácio que está na UTI.

Sexta:

A Santa Casa cobrou do Ministério da Saúde por leitos “fantasmas” que não existiam a não ser no papel. Dizem que se o ministério da Saúde colocar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurar irregularidades em nosso maior hospital, haverá muito choro e ranger de dentes.

Sétima:

A Rádio Cidade de Maracaju (AM-840) vai migrar para FM e manter sua mesma programação. É cada vez maior o número de rádios profissionais que estão migrando para FM e que se recusam a fazer esse rádio ‘americanizado’ que tomou conta das FMs. A Difusora-FM está se programando para entrar no ar dia 25 próximo.

Oitava:

Os bancos devem à Prefeitura de Campo Grande R$ 170 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviços). A municipalidade levantou o débito e vai cobrar na Justiça o montante milionário, com atitudes duras contra os sonegadores.

Nona:

O Governo do Estado aposta uma união tipo PSDB/PMDB para a próxima eleição. Azambuja quer reeleição, mas cede até como senador para que o entendimento saia. André Puccinelli não arreda o pé: quer ser governador novamente, mas aceita o como agregado ao cargo de senador.

Décima:

Semaninha curta com apenas 5 dias. Este ano a coisa vai de “rosca”. Maio os feriados dão uma folga, mas em junho tem “dois” numa mesma semana – dias 13 que na Capital é ‘Dia de Santo Antônio’ o Padroeiro da cidade e dia 15 feriado católico de Corpus Cristi. Este País não se engrena mesmo.

