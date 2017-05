As Dez Mais

Quarta-feira, 03 de Maio de 2017.

Primeira:

O povo está só de “butuca” para ver se o Governo do Estado vai sancionar as emendas aprovadas pela ALMS permitindo concessões de auxílios para promotores e defensores. Elas permitem aumentos entre 5 e 20% sobre os já polpudos salários. O dinheiro será sacado dos fundos cartoriais. Para se ter idéia os salários do Ministério Público giram em média R$ 68, 7 mil reais, acima do teto estabelecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é de R$ 33,7 mil mensais.

Segunda:

Em março o “benefício” para membros do Ministério Público Estadual girou entre R$ 8 e R$ 48 mil reais. São os ‘penduricalhos” que incorporam ao salário-base outro salário. O pacote de “benesses” está nas mãos do Governo do Estado, que não deu aumento aos servidores. Se permitir que promotores e defensores amealhem salários milionários corariam a qualquer ‘Marajá’, isso vai pesar na reeleição do governador no próximo ano.

Terceira:

A ‘traulitada’ de ontem ficou por conta da soltura de Zé Dirceu. Foi uma ‘cacetada’ que deixou o juiz Sérgio Moro ‘zonzo’. Embora muita gente discorde, o Código Penal e a Constituição são os decálogos que ditam o ritual da “missa jurídica” e o STF está cansado de ver direitos usurpados como se estivéssemos numa “ditadura judicial”.

Quarta:

Sérgio Moro lançou a moda de fazer “sua” Justiça e ela pegou. Juízes de 1ª Instância passaram a prender pessoas com interpretações pessoais sobre a lei. Acontece que com a “Lei de Abuso de Autoridade” juízes, promotores e demais profissionais representantes do Estado, que abusam de suas funções, passarão a responder por seus exageros. Fazer lei com a própria interpretação virou crime.

Quinta:

O pedreiro que segurou um jovem para que seu irmão o matasse a facadas por vingança, pegou ontem 16 anos de cadeia. Ele apostava que seria solto porque “não sai da igreja”. Quando declararam a sentença ele desmoronou, ou como se diz normalmente: “faltaram-lhe as pernas”.

Sexta:

Mundo Novo, no sul do estado, elegeu o professor Valdomiro Sobrinho como prefeito. Discurso fácil, simpático, amigo do apresentador Ratinho, mas neófito em administração. Ele contratou dois escritórios de advocacia por 180 mil mensais cada, para defender interesses da prefeitura. Valdomiro está virando o Bernal de Mundo Novo. O povo da cidade já está ‘por aqui’ com ele.

Sétima:

O STF não deu um tiro no coração da Lava Jato, mas no coração do exagero jurídico praticado numa democracia com regras, códigos e uma Constituição em vigor. A concessão de liberdade para o ex-ministro José Dirceu, foi como o abrir da porteira para que o gado passe em busca da liberdade. Tudo o que estamos vendo foi provocado pelos exageros jurídicos de Curitiba. Numa democracia as regras são claras e ninguém está acima da lei.

Oitava:

Agentes Penitenciários, que invadiram ontem o Ministério da Justiça, fizeram acordo e desocuparam o prédio depois de promoverem alguns estragos. Há quem diga que a manifestação era desnecessária, porque o deputado Carlos Marun já havia anunciado que foi esquecimento acidental ter deixado fora das ‘aposentadorias especiais’ essa classe.

Nona:

O PROS vendeu ao ex-senador Delcídio do Amaral na campanha de 2014 o seu tempo de televisão por R$ 2 milhões. A denúncia é de Alexandrino Alencar, ex-executivo da Odebrecht. Isso significa que tem ‘coisa grande’ vindo por aí.

Décima:

Quinze estudantes de Dourados, invadiram no início da noite de sexta-feira passada a escola estadual Presidente Vargas, protestando contra as reformas do governo e pela volta da disciplina de Literatura nas escolas estaduais. Protestaram também contra o governador, pelo desmonte do ensino médio em nosso Estado. O Governo entrou com ‘reintegração de posse’ e enxotou os invasores.

# Mega-sena paga hoje prêmio de 40 milhões. O sorteio será em Anastácio-MS.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários