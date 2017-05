As Dez Mais

Quinta-feira, 04 de Maio de 2017.

Primeira:

Cientistas norte-americanos descobriram que os queijos possuem uma substância chamada ‘espermidina’ que testada em laboratórios prolongou em 25% mais a vida de cobaias. Assim, de vilão, o queijo se reabilita perante a medicina e passa a ser produto obrigatório para quem deseja viver mais e com saúde.

Segunda:

Alegre, cordial, respeitoso, competente, trabalhador, capacitado, capaz de antever o futuro e gente muito boa, são algumas das qualidades do secretário de Finanças da prefeitura de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto. Ele herdou as excepcionais qualidades do seu avô o ex-governador Dr. Pedro Pedrossian, inclusive na aparência, paciência e cordialidade. As considerações sobre Pedrinho não são apenas nossas, estão na boca dos servidores e de pessoas que são por ele atendidas na Seplanfic.

Terceira:

Moradores das proximidades da Base Aérea de Campo Grande se dizem ‘perturbados’ com o barulhão dos helicópteros de treinamento que cismam de voar durante a noite, perturbando com o barulho – devido ao vôo baixo- idosos ou pessoas que já estejam em casa assistindo seus programas favoritos depois de mais um dia de trabalho.

Quarta:

Moradores do Oliveira estão agradecidos pela atenciosidade do secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande que mandou equipes tapar as enormes crateras que tomavam conta da Avenida das Monções, a principal do bairro.

Quinta:

Não é verdade a notícia estampada ontem na capa de um dos nossos jornais diários, de que em julho a Prefeitura deverá começar atrasar salários. O “terrorismo” noticioso não surtiu efeito até porque não é a realidade da atual administração. Aliás, falando nisso, o planejamento que está sendo feito é no sentido de economizar só com pessoal R$ 7 milhões mensais.

Sexta:

Ontem a Mega-Sena foi sorteada na cidade de Anastácio-MS que fará neste final de semana a Festa da Farinha, paga com verba do Governo do Estado que demonstra estar com dinheiro sobrando, vez que a prefeitura está impedida pela Justiça de desperdiçar verbas com essas frivolidades. Os números sorteados foram: 02 – 03 -14 – 20 – 30 -46. Teve 1 ganhador. Premio pago R$ 41 milhões.

Sétima:

Para conhecer o sistema de aposentadoria: como funciona e outras particularidades, o deputado federal Luiz Mandetta viajou para a Alemanha. Falei com ele ontem, e fui informado que o sistema alemão de aposentadoria funciona como um ‘reloginho’. Estão sendo colhidas idéias que poderão serem aplicadas na Reforma da nossa Previdência.

Oitava:

O WhatsApp apresentou problemas ontem a tarde, e os boatos invadiram o Facebook dizendo que o aplicativo ficaria fora do ar por ‘dez’ dias por causa do jogo da Baleia Azul. A mensagem falsa deixou muita gente preocupada, menos os que “sacaram” o erro de ortografia no texto veiculado. O monitoramento do WhatsApp registrou aumento de reclamações dos usuários do Brasil e da Europa devido ao calor e o aplicativo já está funcionando normalmente.

Nona:

Ontem o ex-governador André Puccinelli (PMDB) fez uma visita surpresa no Camelódromo e virou a atração principal do local. Todos queriam abraçá-lo, cumprimentá-lo e fazer uma selfie. Agradável e bem humorado André atendeu a todos, contou boas histórias, riu com o povão que ficou o tempo todo à sua volta e desabafou a respeito do Aquário: “Deixei dinheiro em caixa para que ‘ele’ terminasse a obra. Se não ‘o’ fez, foi por incompetência”. Isso deixou os “Aloprados” da Governadoria de ‘ponta cabeça’.

Décima:

Chegaram os últimos equipamentos da DIFUSORA-FM (101.9). Foi uma alegria para todos. Ontem também, engenheiros, eletricistas e operários fizeram o “berço” para o container refrigerado que abrigará os equipamentos de última geração da nova rádio que começa a ser montada, e que está programada para ser a mais moderna do Centro-Oeste. Aos amigos, admiradores, patrocinadores e parceiros nosso carinho.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.

