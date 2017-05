As Dez Mais

Sexta-feira, 5 de Maio de 2017.

Primeira:

Entrevistei em meu programa Boca do Povo na Difusora AM-1240KHz o deputado federal Carlos Marun, e a notícia para os Agentes Penitenciários não é nada boa: As invasões descabidas que fizeram durante a semana em Brasília-DF, terão graves consequências.

Segunda:

Perguntei ao deputado Marun “quais seriam elas” e ele afiançou que, diante da ‘coação’ que tentaram fazer os deputados federais pularam pra trás, retirando a possibilidade de incluir os agentes penitenciários no item da aposentadoria especial. E garantiu mais: “Se levar hoje a proposta a plenário, vão perder”.

Terceira:

Marun classificou as agressões feitas defronte as residências de autoridades, os corredores polones que fazem nos aeroportos e invasões de setores do legislativo como “fascismo” e disse mais: “Na marra ninguém vai ganhar nada”.

Quarta:

Perguntei ao deputado se seria possível contornar a situação e incluir os agentes penitenciários na categoria dos policiais na questão da reforma da previdência. Ele me garantiu que está difícil a partir das agressões da semana, mas prometeu que irá lutar para que a esperança renasça.

Quinta:

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) mandou chamar hoje quase ‘duzentos’ concursados da Prefeitura de Campo Grande. A intenção é prestar um bom serviço aos munícipes e profissionalizar ao máximo os quadros da municipalidade.

Sexta:

Lançado ontem com sucesso de uma base francesa na Guiana o foguete Ariane que levou ao espaço o primeiro satélite com tecnologia e totalmente operado pelo Brasil. Ele vai monitorizar todas as fronteiras do Brasil com países sulamericanos e nossas águas territoriais. De quebra oferecerá sinal de telefonia e internet em todo o país. O lançamento foi um sucesso.

Sétima:

Com o Geosat em operação cobrindo todo o país, as Forças Armadas terão um patrulhamento inteligente das nossas fronteiras o que vai tornar impossível a entrada de contrabando e drogas em Território Nacional. Por isso o Paraguai passou a ser o paraíso das facções criminosas brasileiras.

Oitava:

Continua internado no CTI o “Papa” da cardiologia sul-mato-grossense Dr. João Jasbick Neto. Ele sofreu um infarto, foi internado às pressas e sua equipe colocou nele ‘três’ stents. O Dr. João Jasbick passa bem e está no CTI devido ao protocolo médico que exige esse tipo de cuidado no caso desse tipo de procedimento.

Nona:

Campo Grande vai ganhar sua primeira fábrica de cerveja. O assunto está sendo guardado em segredo, mas saber que poderemos tomar uma das melhores cervejas do Brasil elaborada com a puríssima água do Aquífero Guaraní será um prazer, uma satisfação. Fui convidado para a inauguração e na semana que vem darei mais detalhes.

Décima:

A Petrobrás vai parar de comprar gás da Bolívia. O contrato de compra está acabando. A MSGÁS vai ter que se rebolar para continuar comprando o produto boliviano. Por conta disso o valor da MSGÁS caiu vertiginosamente. Para tentar salvar o negócio que é 51% do governo, Azambuja (PSDB) vai ter que ir à Bolívia para comprar o produto. Já a Petrobrás não deverá depositar nada do ICMS que o governo “acha” que ela esteja devendo a Mato Grosso do Sul.

Segunda-feira eu volto.

Abraço!

Fuuuuuuuuuuui.

