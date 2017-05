As Dez Mais

Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Primeira:

Depois de terminar o casamento e ficar ‘na pista’ a deputada Grazielle Machado arrumou um namoradão. Cantor sertanejo universitário, Jean Guilherme está tão enamorado que chegou fazer uma música só pra ela.

Segunda:

Não acreditem na história de que um homem esfarrapado entrou numa revendedora ‘Harley Davidson’ e tirou 56 mil reais da algibeira comprando a moto dos seus sonhos. Isso não é verdade. O texto é velho e já disseram que isso aconteceu até nas revendedoras Chevrolet em Campo Grande e em Dourados. A historia é igualzinha aquela que rolou dias atrás envolvendo o Operário.

Terceira:

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 começaram hoje e terminarão às 23h59 do dia 19. As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A taxa de inscrição é de 82 reais.

Quarta:

Em Batayporã a eleição do prefeito Luiz Takahashi (PMDB) virou um bom “negócio de família”. Ele já nomeou a irmã, Vanda Lúcia Takahashi, como Secretaria de Governo e a cunhada, Léia Maria, num cargo em comissão.

Quinta:

O deputado Jair Bolsonaro (PSC) é o segundo nas pesquisas para presidente da República em 2018. Aqui no Estado o PSC poderia ser muito mais forte se o senador Pedro Chaves procurasse entendimento com o deputado estadual Coronel Davi dos Santos, presidente estadual do partido. Chaves não suporta Davi.

Sexta:

O Milton Pires de Carvalho, 28 anos, lá de Três Lagoas, era famoso como o “Rei do Salame”, mas foi preso sexta-feira furtando mais de dez quilos de ‘picanha’ de um supermercados do Bairro Colinos. No dia anterior ele já havia furtado no mesmo local. Metade do roubo ele vendeu a preço irrisório. Com a outra fez churrasco pros amigos e de “Rei do Salame” passou a ser conhecido como “Rei do Churrasco”, na cadeia.

Sétima:

O vereador Willinha Maksoud foi vítima da má assessoria. Homenageou um cidadão que já foi envolvido no tráfico de drogas, concedendo-lhe o título Prêmio Líder Comunitário. O homenageado seria integrante da quadrilha do ‘Bolão’. Willinha é daqueles que chegou à vereança com muitas andanças, mas em matéria de assessoria está à pé.

Oitava:

Finalmente haverá o grande encontro entre o juiz federal Sérgio Moro e o ex-presidente Lula. Será do tipo: olho no olho. Tá todo mundo pagando pra ver. Já existem cartazes dos curitibanos do tipo: “Curitiba recebe Lula de grades abertas”. Se Lula sobreviver a tudo vão acabar fazendo dele o futuro presidente deste País em 2018.

Nona:

Reinaldo Azambuja (PSDB) está apostando que a reforma política irá unificar as eleições e quem estiver em cargo ganhará mais dois anos até 2020. Se isso realmente acontecer coitado de Mato Grosso do Sul.

Décima:

Reunião acontecida na manhã de ontem entre todos os secretários de primeiro escalão do prefeito Marquinhos Trad delimitou as atitudes que serão tomadas para apresentar uma economia de 7 milhões mensais a partir de junho próximo. Os cortes serão violentos. Demissões e reduções de ‘penduricalhos’ prometem doer no bolso de muita gente. Ou se toma uma providência ou a prefeitura começará atrasar salários a partir de julho.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuui.

