As ‘dez’ mais

Quarta-feira, 10 de maio de 2017.

Primeira:

Ficou no campo-grandense o sentimento de que o governador tem preferência mais do interior do que a Capital. A foto dele torcendo freneticamente para o Corumbaense e contra o futebol de Campo Grande deixou no ar esse sentimento .

Segunda:

Procurando a reeleição, fala-se nos meios políticos que o governador teria contratado dois experimentados políticos para trabalhar o interior para ele: Londres Machado e Ary Rigo. Londres trabalha do super-gabinete da filha na Assembléia Legislativa. Rigo trabalha do seu luxuoso escritório na Afonso Pena.

Terceira:

Rodrigo Terra da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Campo Grande tem dado um show de competência e prestígio. Há 4 meses no cargo já conseguiu trazer a Capital: Um Ministro e verbas para recuperação de quatro parques públicos.

Quarta:

Mais privacidade e a oportunidade de melhores acomodações àqueles que estão com audiências marcadas com o prefeito Marquinhos, levaram o Gabinete a fazer modificações na velha estrutura do Paço. Os ambientes ficaram ‘clean’. Criou-se uma atmosfera de tranqüilidade para os visitantes e o prefeito.

Quinta:

A senadora Simone Tebet (PMDB) está com tudo e não está prosa. Em Brasília-DF, comenta-se que ela é cotadíssima para assumir como ministra do Governo Federal ou a presidência do Senado.

Sexta:

O secretário de Obras Marcelo Miglioli anda perdido em suas declarações atabalhoadas. Respondendo a reportagem de capa da Boca do Povo desta semana, onde o ex-governador André Puccinelli (PMDB) atribui à “incompetência” do atual governo o fato de não ter terminado as obras do Aquário do Pantanal, Miglioli primeiro disse que “Puccinelli deixou o caixa rapado. À tarde voltou atrás e disse que “Puccinelli deixou R$ 20 milhões em caixa”. Na real, Puccinelli deixou em caixa R$ 36 milhões.

Sétima:

A Delegacia de Polícia de Terenos está investigando como foi que cem doses de vacinas contra gripe desapareceram entre Campo Grande/Terenos. A caixa entregue no Departamento de Saúde da Prefeitura de Terenos estava violada. No mercado negro cada dose custa em média 150 reais. O desfalque é de R$ 15 mil reais. Já existe um suspeito.

Oitava:

Segunda-feira em São Paulo jogaram tomates no carro que levava o ministro Gilmar Mendes. Hoje tem Lula versus Sérgio Moro em Curitiba.

Nona:

Pouca gente sabe ou tem consciência, mas tem pessoas se infectando com uma resistente bactéria que entra na corrente sanguínea através das gengivas ou cáries. A doença silenciosa se apresenta como febres que não se justificam. A bactéria se instala no cérebro ou nas válvulas do coração.

Décima:

Em matéria de elegância e trabalho o vereador Valdir Gomes é um Dandi. Suas roupas apresentam um glamour que os demais pares não conseguem. Isso causa ciumeira, porque além de muito bem vestido e elegante, Valdir tem se destacado com um trabalho maravilhoso voltado para a população. A experiência anterior dele o ajuda a aliar boa imagem e trabalho.

