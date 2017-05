As Dez Mais

Quinta-feira, 11 de maio de 2017.

PRIMEIRA:

O vereador Antonio Cruz está preparando para tirar a presidência estadual do Partido Progressista das mãos de Alcides Bernal. O estatuto do partido diz que a presidência estadual será daquele que tiver o maior cargo político no estado. Politicamente, Bernal não tem nem um ‘gato’ pra puxar pelo rabo.

SEGUNDA:

Quando Cruz presidiu o Partido Progressista o partido andava dentro de uma pasta preta. Ele foi deposto depois de ter sido pego pagando até conta de aniversário da neta com dinheiro do partido. Bernal foi ligeiro na época dando-lhe um “rabo de arraia”.

TERCEIRA:

Ontem o bicho pegou em Curitiba. Moro, astutamente pediu que seus apoiadores não saíssem às ruas. Lula mostrou força: juntou o PT e simpatizante numa praça e lá teve choro, ranger de dentes e a promessa que ele será candidato em 2018 à presidência. A Lava-Jato já concorre com a novela “O Direito de Nascer” que durou vários anos na televisão, com aquela choradeira da Mamãe Dolores. Apesar do desgaste Lula lidera as pesquisas de opinião pública com 29% dos votos, segundo a revista Veja.

QUARTA:

Lula sabe que, mesmo se Moro lhe der uma “canetada” terá direito a recurso na segunda instância. Enquant não sair uma decisão ele garante o direito de ser candidato a Presidência da República no ano que vem. Se ganhar… “um abraço pro gaiteiro”.

QUINTA:

Londres Machado e Ary Rigo viraram os marketeiros da reeleição de Azambuja. Estão os canecos e gastando saliva na catituação de votos interior afora. Calculam que Reinaldo tomará uma “piaba” Capital, mas querem se garantir com os votos do interior. é o que prognosticam os chamados “Pais da matéria”.

SEXTA:

Já está começando a diáspora na base do PSDB. Pessoal do PMDB está caindo fora. Qurm está ficando “namora”, mas não beija na boca. Ninguém acredita na reeleição do Reinaldo. As pressões contra André Puccinelli aumentaram no sentido de fazê-lo desistir da disputa, mas há um “Plano B” no PMDB, e ele se chama Simone Tebet.

SÉTIMA:

Enquanto todos esperam Puccinelli confirmar ou não a candidatura, educadamente os deputados ainda fazem mesuras ao governador. Namorar sem beijar na boca é a ordem dos peemedebistas nesse relacionamento passageiro com os “tucanos”.

OITAVA:

A Avenida Hiroshima está virando um brinco. Equipes do ‘tapa-buracos’ estão desde ontem dando uma cara nova para ela, que chegou ser comparada com a Hiroshima original depois da ‘Bomba Atômica’ na II Guerra. O povo está maravilhado com o prefeito Marquinhos. Sua ‘Lua-de-mel’ com a cidade se prolonga com otimismo e muito trabalho.

NONA:

Será inaugurada hoje a primeira Cervejaria genuinamente campo-grandense. A cerveja “Bamboa”, elaborada com o mais puro malte, lúpulo e a água do Aquífero Guarani – uma das melhores águas do mundo – já é sucesso antes mesmo de chegar aos pontos de vendas. A cervejaria vai atender nosso Estado e exportar a BAMBOA para estados vizinhos principalmente o Paraná, onde está sendo esperada ansiosamente pelos que apreciam uma cerveja da melhor qualidade.

DÉCIMA:

A visita forçada de Lula ontem em Curitiba, mostrou que o juiz Sérgio Moro está mexendo com algo que não conhece. O ex-presidente respondeu às perguntas insistentes e repetitivas do juiz, e saiu da audiência direto para a Praça, onde foi recebido, ovacionado e mostrou sua força política. Lula já havia dito nas redes sociais: “Se me prenderem viro herói. Se me matarem eu viro Mártir e se me deixarem solto viro Presidente”.

