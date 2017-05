As Dez Mais

Sexta-feira, 12 de maio de 2017.

PRIMEIRA:

Botaram uma azeitona na empadinha do secretário Athayde Nery, da Fundação de Cultura do Estado. Ele contratou por R$ 44 mil o show do desconhecido cantor Koyoty e a Banda Luxúria, para festejar os 41 anos de emancipação de Deodápolis, sem licitação. O Ministério Público Estadual entrou na “festa” e acabou com graça.

SEGUNDA:

Para o Ministério Público Estadual não é que a cidade de Deodápolis não mereça festa por seus 41 anos de Emancipação, mas há coisas mais urgentes para a cidade rever como, por exemplo, as creches que estão abandonadas, outras imundas e serviços essenciais deixando tudo a desejar. Athayde chiou, mas o show está cancelado.

TERCEIRA:

As televisões ontem mostraram Lula dando um show no juiz Sérgio Moro, que se limitou às perguntas repetitivas, mas recheadas de velhas ‘pegadinhas’. No final Lula foi em praça pública e fez um show. Sua frase: Se me prenderem, viro herói. Se me matarem, viro Mártir. Se me largarem viro Presidente da República, virou histórica.

QUARTA:

Chegou ontem na DIFUSORA-FM o container que irá receber todos os equipamentos da nova rádio. Pesando 5 toneladas, com paredes duplas e totalmente vedado, nele ficarão transmissores, órbans e outros equipamentos, tudo isso envolvido numa corrente de alta tensão. Engenheiros, técnicos e outros profissionais começam hoje a montagem.

QUINTA:

A noite de ontem foi de lançamento da deliciosa Cerveja Bamboa. Trata-se da primeira cervejaria deste Estado que irá fazer uma cerveja da melhor qualidade devido à alta tecnologia e o uso da água do Aquífero Guarani. Antes mesmo de chegar aos pontos de distribuição a Bamboa já está deixando muita gente de garganta seca de vontade de consumi-la.

SEXTA:

Ontem foi dia da Polícia Federal fazer um “corre” com a 4ª Fase da ‘Lama Asfáltica’. Levaram coercitivamente o ex-governador André Puccinelli (PMDB), seu filho Andrezinho e vários convidados, um deles que financiou a campanha do atual governador. Final da manhã André saiu sabendo que precisa pagar uma fiança de R$ 1 milhão de reais e ganhou tornozeleira eletrônica.

SÉTIMA:

A humilhação a que Puccinelli (PMDB) foi submetido potencializou o rompimento PMDB/PSDB. As reações seguiram um padrão. Na Câmara Federal o deputado Carlos Marun (PMDB) disse que “André é inocente!”. No Senado o senador Moka se solidarizou com Puccinelli. Na Câmara o vereador Loester Nunes disse a melhor frase: “Com ou sem tornozeleira André é o próximo governador deste Estado!”.

OITAVA:

Para um namoro complicado como vinha acontecendo entre PMDB/PSDB, os fatos de ontem e a artilharia do governo sobre Puccinelli potencializaram o rompimento entre os dois partidos. Os ‘peemedebistas’ já vinham namorando, pegando na mão, mas não beijando na boca. Como dizem os entendidos em convivência: Não há amor que resista sem beijos…

NONA:

Finalmente a PF descobriu a existência de Mirched Jaffar e sua esposa, donos da Gráfica e Editora Alvorada, que faturaram milhões fraudando no governo passado as licitações para compra de livros didáticos. Eles foram levados para depor coercitivamente, mas há quem diga que a PF pretende algo maus profundo em relação ao casal.

DÉCIMA:

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), assina hoje em Brasília o contrato de financiamento de US$ 56 milhões (cerca de R$ 175 milhões) com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para realização das obras do programa ‘Reviva Centro’. O documento foi assinado às 10 horas na sede do BID, em Brasília. O senador Pedro Chaves (PSC) foi quem lutou e se empenhou em destravar o projeto que estava encalacrado durante anos. Ele é – como dizia Osmar Santos – o verdadeiro ‘Pai da Matéria’.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

