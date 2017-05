As Dez Mais

Segunda-feira, 15 de maio de 2017.

Primeira:

Em Terenos os vereadores estão chorando o desmame feito à força pelo novo prefeito Barraco. Os enfrentamentos entre Legislativo e o Executivo já estão fazendo vítimas. A esposa do vereador Xirú quis enfrentar a máquina e foi mandada cuidar da boca dos glebeiros. Barraco está agindo no melhor estilo “Chora bugrada que o pranto é livre”.

Segunda:

A revista BOCA DO POVO foi a primeira publicação a denunciar a Gráfica e Editora Alvorada com seus “livrinhos” fajutos. Agora o MPF diz que “ela era a principal fonte de corrupção investigada pela operação Lama Asfáltica”. Mirched Jafar Junior enriqueceu com sua esperteza, mas está empobrecendo e na cadeia.

Terceira:

O Brasil está esperando a delação do Palocci. Ele não está aguentando a “tranca” da Guantánamo curitibana e quer dar com a língua nos dentes. Dependendo do que o ex-ministro disser a República poderá virar de pernas para o ar, mais do que já está.

Quarta:

Quem está com tudo e não está prosa é o senador Pedro Chaves (PSC). Ele conseguiu destravar e fazer valer um programa que estava encalacrado no BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento há dez anos. O ‘Reviva Centro’ precisa ser comemorado por Campo Grande, porque mudará o centro desta Capital. É fato que tem muita gente querendo ser o pai do projeto, mas Pedro Chaves é o verdadeiro “Pai da Matéria”.

Quinta:

O empresário Rodolfo Hosback deve voltar para a “tranca”. Descobriram que ele fez uma fortuna alugando fotocopiadoras para o Estado e Municípios. Sua fortuna cresceu de forma meteórica a ponto dele mandar construir o prédio mais alto desta Capital com 35 andares. Desta vez o empresário pegou osso duro de roer e vai ter muita sorte se continuar solto. Estão dizendo que o ex-deputado Ary Rigo é sócio dele.

Sexta:

Entrar clandestinamente no espaço aéreo brasileiro ficou impossível com a operação do primeiro satélite brasileiro já no espaço. Em um mês a FAB interceptou mais de cem vôos irregulares em nosso Estado. Pelos ares os crimes de transporte de drogas ou armas vão se acabar. Agora é intensificar as vistorias nas estradas.

Sétima:

Hoje é o dia. André Puccinelli (PMDB) ou paga a fiança de R$ 1 milhão ou vai pra cadeia. O advogado Renê Siufi diz que a multa é um absurdo até porque a juíza que impôs a multa é a mesma que mandou bloquear todos os bens do ex-governador. O dia de hoje será de expectativa.

Oitava:

Está internado com pneumonia na UTI do Hospital da Unimed o advogado Omar Rasslan. Figura querida por todos, está sob cuidados médicos para que sua saúde seja restabelecida. Estamos todos torcendo para seu breve restabelecimento.

Nona:

Prosseguem as operações tapa-buracos em nossa Capital. Equipes hoje estão no bairro Tiradentes. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) aposta na estiagem de inverno para vencer o desafio de recuperar a cidade. As obras da Mato Grosso com a Via Park prosseguem em ritmo favorável para resolver um gargalo existente naquele cruzamento. Marquinhos prossegue trabalhando e o povo apostando na sua capacidade administrativa.

Décima:

Esta semana começam as montagens da DIFUSORA-FM 101.9. Engenheiros, técnicos, eletricistas estão trabalhando para vencer os desafios que volta-e-meia são adiados devido a problemas atmosféricos. Será a maior torre de FM do estado com 116 metros de altura garantindo som da mais alta fidelidade e alcance. A DIFUSORA-FM vai ser o rádio que você gosta nas ondas de Frequência Modulada. Obrigado pelo apoio à nossa iniciativa.

Amanhã a gente volta.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuui.

