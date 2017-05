As Dez Mais

Terça-feira, 16 de maio de 2017.

Primeira:

O ‘Farturão Cesta Básica’ foi denunciado pelos índios das aldeias de Aquidauana, Miranda e região, por entregar produtos vencidos como feijão carunchado, arroz com coró e carne podre. A denúncia chegou ao Governo do Estado e ao Ministério Público Federal que deverá acionar a Polícia Federal para investigar o caso.

Segunda:

O dono do ‘Farturão Cesta Básica’ sabendo que ia ser procurado pela imprensa para dar explicações sumiu no dia de ontem, mas hoje deverá receber alguma surpresa policial. É o que estão dizendo.

Terceira:

Lula foi indiciado ontem pela Polícia Federal, por crime de ‘corrupção passiva’ por “suposta” participação na venda de ‘medida provisória’ que começou ser investigada na Operação Zelotes. Note bem: “Lula indiciado por ‘suposta’ participação”.

Quarta:

André Puccinelli ganhou mais 5 dias para pagar R$ 1 milhão de reais como “fiança” sobre a Operação ‘Lama Asfáltica’. Isso significa, que as acusações contra ele também caminham no campo da suposição.

Quinta:

O Correio do Estado diz em sua edição de hoje que “André Puccinelli não será candidato a governador no ano que vem”. Quem escreveu a matéria, ou conhece demais o André ou não ‘o’ conhece nada. André não é de desistir assim como esses “tucanos” estão pensando.

Sexta:

Dia 1º de junho tem eleição na FETEMS. Será das 8 as 18 horas a votação em todo o Estado. A entidade possui 25 mil eleitores. Desta vez terá uma chapa única a disputar o pleito que estará encabeçado pelo Prof. Jaime Teixeira, tendo como vice a Profa. Sueli Veiga Melo. A chapa se chama “Fetems Forte”.

Sétima:

Os médicos dos postos de saúde do município estão dando o famoso ‘drible da vaca’ no prefeito Marquinhos Trad. Dizem que há um movimento entre eles para derrubar o atual secretário Marcelo Vilela. Estão criando uma crise artificial que já começa prejudicar a população.

Oitava:

O TCU multou o atual presidente do CRECI/MS, Delso José de Souza, em R$ 20 mil reais por irregularidades, uma delas por ter contratado a própria filha, num caso clássico de “nepotismo”. Com os erros cometidos, Delso tem potencializado as saudades do ex-presidente Carlos Roberto Charles de Figueiredo, em cujas mãos a entidade cresceu e se agigantou em nosso Estado.

Nona:

O DEM poderá ir de Luiz Mandetta para governador no ano que vem. Nome forte, ele angaria as simpatias de vários outros partidos e poderá ser uma novidade política para 2018.

Décima:

Tem outro nome surgindo no horizonte como candidato a governador: O senador Pedro Chaves (PSC). Precisa apenas contornar alguns percalços e aprender unir forças para ser um bom nome em 2018. Vontade, capacidade e disposição para a luta ele tem de sobra.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.

