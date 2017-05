As Dez Mais

Quarta-feira, 17 de maio de 2017.

Primeira:

Azambuja jogou a toalha. Admitiu nas entrelinhas que Mato Grosso do Sul está quebrado. Está usando dinheiro do Fundo Previdenciário para pagar salários e fornecedores. A notícia é impactante e saiu hoje no Correio do Estado. Merecia manchete de primeira página.

Segunda:

Azambuja apenas confirmou aquilo que os fornecedores do Estado já sabem. Desde o ano passado o governo está atrasando pagamentos a fornecedores. Os programas paliativos como as “caravanas” estão passando e deixando para trás as doenças. O povo está se cansando das soluções provisórias do Azambuja.

Terceira:

A visão administrativa desse governador é bastante superficial. Ele fala do ‘ICMS do Gás’ que nunca mais voltará, porque a Petrobrás está deixando de comprar o gás boliviano para bombear o gás brasileiro da Bacia de Santos, economizando dólares. Aquela farra fantasiosa de “ICMS do Gás” virou a mesma coisa das “Caravanas da Saúde”.

Quarta:

Numa visita discretíssima segunda-feira, a senadora Simone Tebet (PMDB) foi ao Champs Elisées onde mora André Puccinelli. Ela foi a única que não expressou abertamente seu apoio ao ex-governador. Parece que Simone segue a trilha de seu pai, que ao longo da vida pública, sempre ficou longe de confusões.

Quinta:

Estão dizendo que se a Polícia Federal investigar profundamente a tal H2L fatalmente vai chegar em pessoas importantes como o ex-deputado Ary Rigo. A conversa pelos corredores da Assembléia é muito forte, mas não se sabe se o Holsback será ou não profundamente investigado.

Sexta:

Quem ganhou liberdade ontem foi o Aurélio Cance Junior, considerado hoje um dos ‘magnatas’ do serviço público. Os membros da Família Cance já se meteram demais em confusões, a começar com aquela de Campinas-SP, onde sobrou cadeia para o seu pai.

Sétima:

Espertamente a Prefeitura de Campo Grande arrumou uma fórmula mágica para meter a mão no faturamento do Uber. A ‘taxa de zelo’ será de 7% do faturamento. Os taxistas estão isentos de pagá-la. Como do couro sai a correia, quem vai pagar a conta serão os usuários do Uber.

Oitava:

Podem apostar num sábado e domingo de cão. Os Agentes Penitenciários querem mostrar a importância que possuem dentro do Sistema. Vão cruzar os braços neste final de semana. Os presos – que não tem nada com a briga – vão deixar de receber visitas e ficar sem ‘banho de sol’ em todo o Estado.

Nona:

Uma aluna com sobrepeso e que aguentou ‘bullyng’ dos coleguinhas sem que professores e diretores nada fizessem, conseguiu na Justiça uma indenização por ‘dano moral’ de R$ 11 mil reais. Devido às judiações sofridas, a mãe teve que tirar a filha da escola, mas a justiça cobrou a fatura da Secretaria de Educação.

Décima:

Viajando por Bela Vista, Caracol e outras cidades da fronteira nosso querido Tidelcino dos Santos Rosa, presidente estadual da Federação das APAEs. Está implantando mais cinco das ‘onze’ escolas programadas para serem implantadas anualmente. Tidelcino é um homem bom, honrado, trabalhador, querido e devotado à causa ‘apaeana’. À ele nosso abraço e votos de sucesso em sua jornadas.

Amanhã eu volto.

Abraço.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários