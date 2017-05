As Dez Mais

Quinta-feira, 18 de maio de 2017.

Primeira:

Enquanto o Tribunal Regional Federal da 3ª Região mandou tirar a tornozeleira eletrônica de André Puccinelli e lançar a mega-multa de R$ 1 milhão sobre seus bens bloqueados, o ambiente no ninho “tucano” da Governadoria era de velório, por duas baixas: A de Aécio Neves, pego na Lava-Jato, e a vitória jurídica do ex-governador de MS que está candidatíssimo para 2018.

Segunda:

Amigos, correligionários, empresários e gente do povo estavam se juntando para pagar a fiança de André, caso ele não conseguisse dinheiro. A sentença atabalhoada da juíza saiu 48 horas antes dela ter sido transferida daqui do Estado.

Terceira:

O episódio da tornozeleira e da mega multa imposta a André Puccinelli deixou verdades ao povo: Puccinelli foi vítima de uma sentença teratológica; ele não tem dinheiro quanto dizem seus adversários, e se quiserem podem acrescentar mais uma: André é um homem de bem, obediente àquilo que a Justiça determina, portanto sai do episódio candidatíssimo a governador em 2018.

Quarta:

No bico do corvo o senador Aécio Neves (PSDB). O líder dos “tucanos” foi gravado recebendo propina de R$ 2 milhões pelo dono do Frigorífico JBS. Desde a manhã de hoje equipes da Polícia Federal visitam o gabinete de Aécio no Senado e o apartamento dele no Rio de Janeiro. A irmã de Aécio acaba de ser presa.

Quinta:

A gravação do dono do JBS que tenta implicar o presidente da República Michel Temer pode não dar nada. Tudo foi armado para criar uma situação constrangedora ao presidente, só que, como doutor em Direito Constitucional, Temer deverá invocar para a clássica saída de que “todo flagrante armado é nulo”. Há uma corrente que aposta que Temer terminará o seu mandato.

Sexta:

O presidente do CRECI-MS, Delso José de Souza foi multado pelo TCU que constatou inúmeras irregularidades na entidade, de carros comprados com licitação irregular, contratação direcionada de buffets, assessoria advocatícia e até “nepotismo” com a contratação da filha dele, a Camila.

Sétima:

Postos de combustíveis de Campo Grande estão sendo inspecionados por uma blitz que reúne: Delegacia do Consumidor e Procon. Todos os 150 postos serão inspecionados. De 38 já vistoriados, 13 apresentaram irregularidades. Nenhum sobre ‘litragem’, mas sobre publicidade, produtos vencidos, etc.

Oitava:

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande recebeu um moderníssimo Acelerador Linear que será colocado para funcionar em no máximo 120 dias, dobrando o atendimento diário de 50 para 100 pacientes.

Nona:

Agentes Penitenciários vão mesmo paralisar as atividades amanhã (sexta-feira) e sábado. Os presos ficarão sem visitas e banho de sol. O protesto é contra a reforma da previdência que deixou de fora os Agentes. Há uma insatisfação total nos nossos presídios. 16 mil presos ficarão prejudicados.

Décima:

Quem não se regularizar perante a Ehma pagando dívidas e colocando em dia a documentação, vai perder a casa. O prazo final para que mutuários se regularizem é 2 de junho. Quem marcar bobeira vai acabar no ‘olho da rua’.

